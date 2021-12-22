Большинство украинцев против импорта электроэнергии из Беларуси 1 22.12.2021, 18:02

2,008

Почему граждане соседней страны считают такую торговлю опасной?

По мнению 32,4% украинцев, покупать электроэнергию у Беларуси необходимо во избежание отключений. Об этом говорится в результате опроса Киевского международного института социологии.

В то же время, 33,5% считают такую торговлю опасной, ведь Беларусь и Россия строят общее союзное государство. Еще для 9,8% покупать электроэнергию в Беларуси недопустимо, ведь это поддержка диктатора Александра Лукашенко. Затруднились определиться с ответом на этот вопрос 24,3% опрошенных, сообщает zn.ua.

Опрос проведен 13-16 декабря 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опросили 1203 респондентов, проживающих по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».