Грызлова посылают в Беларусь в качестве коллектора?3
- 22.12.2021, 18:05
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Синепалого берут на экстремально короткий поводок.
В Беларуси скоро появится новый посол России, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Это уже четвертый за несколько лет. Предыдущих - Бабича - Мезенцева - Лукьянова съел Синепалый. Грызлов должен загрызть Синепалого. После Бабича это первый посол с прямым доступом в Кремль. Старший брат пускает в ход тяжеловеса. И не просто тяжеловеса, а лояльного. Облеченного властью и доверием.
Синепалого берут на экстремально короткий поводок. Если будем сидеть и наблюдать, то и Беларусь - тоже.
Бабича называли бухгалтером. Мезенцева - просто никак, чтобы не ржать. Лукьянова - нотариусом. Грызлова - коллектором.