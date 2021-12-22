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Грызлова посылают в Беларусь в качестве коллектора?

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  • 22.12.2021, 18:05
  • 17,660
Грызлова посылают в Беларусь в качестве коллектора?
Борис Грызлов

Синепалого берут на экстремально короткий поводок.

В Беларуси скоро появится новый посол России, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Это уже четвертый за несколько лет. Предыдущих - Бабича - Мезенцева - Лукьянова съел Синепалый. Грызлов должен загрызть Синепалого. После Бабича это первый посол с прямым доступом в Кремль. Старший брат пускает в ход тяжеловеса. И не просто тяжеловеса, а лояльного. Облеченного властью и доверием.

Синепалого берут на экстремально короткий поводок. Если будем сидеть и наблюдать, то и Беларусь - тоже.

Бабича называли бухгалтером. Мезенцева - просто никак, чтобы не ржать. Лукьянова - нотариусом. Грызлова - коллектором.

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