Когда и на сколько подорожает импортный алкоголь в Беларуси 3 22.12.2021, 19:40

8,368

Изменение цены зависит от нескольких факторов.

Новости о неурожае винограда в Италии и во Франции, рост издержек на производство и логистику вина породили множество прогнозов об увеличении закупочных цен на вино на 20–25% в 2022 году. Импортеры рассчитывают, что рост цен возможно нивелировать в пределах 10–15%. Удастся ли это?

Officelife.media обратился к импортерам и продавцам алкоголя за комментарием о том, как изменились цены в контрактах поставок на 2022 год, на сколько вырастут розничные цены на вино, а также в чем еще причина ожидаемого подорожания виноматериалов и вина.

В компаниях подтвердили, что к настоящему моменту уже получили от поставщиков официальные уведомления о повышении цен на алкогольную продукцию в 2022 году. Однако конкретные цифры называть пока рано, так как пока только формируется окончательный прайс-лист для большинства рынков.

По оценкам специалистов сети магазинов «ВИНО», которую развивает компания «СервисБытСнаб», изменение цены зависит от наличия на складах импортера продукции, которую компания приобрела для дальнейшей реализации в розничных сетях.

При больших запасах товара цены на него останутся на уровне 2021 года. Однако за счет значительного подорожания иностранного алкоголя компании будут вынуждены поднять розничные цены на продукцию новых поставок соразмерно увеличению стоимости импорта. При этом основной сдерживающий фактор на первоначальном этапе — это ценовая политика конкурентов, у которых могут оставаться значительные запасы продукции, приобретенной ранее.

В таком случае средняя цена на рынке продолжит колебаться на уровне предыдущего года ввиду нецелесообразности ее повышения из-за высокой конкуренции.

Импортеры подтверждают, что основная причина подорожания закупаемых виноматериалов и вина — невысокий урожай винограда в 2021 году, а потому и сравнительно низкий объем производства вина, который составил около 250 млн гектолитров.

Это практически соответствует худшему показателю за последние 20 лет — 247 млн гектолитров. Падению урожайности в 2021-м предшествовал длительный период снижения объемов производства вина, который продолжался с 2019 года. Эффект этих факторов наглядно демонстрируется уменьшением объемов производства ведущих винодельческих стран в 2021-м относительно показателей предыдущего года:

Италия — 44,5 млн гектолитров, снижение на 9%;

Испания — 35 млн гектолитров, снижение на 14%;

Франция — 34,2 млн гектолитров, снижение на 27%.

Помимо этого ключевое значение имеют рекордное подорожание электроэнергии и негативное влияние пандемии COVID-19, последствия которой в значительной степени сказались на мировых логистических цепочках. В частности, ранее стоимость одного контейнера для транспортировки вина составляла $3 тыс., а сегодня для доставки товара по тому же маршруту требуется до $15 тыс., объясняют маркетологи сети магазинов «ВИНО».

Импортеры не скрывают, что минимальное повышение стоимости в евро, на котором настаивают практически все поставщики, в том числе итальянские и французские, составляет около 10%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».