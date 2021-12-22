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Игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду в Пекине

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  • 22.12.2021, 18:38
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Игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду в Пекине

Решение было принято из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пропустят зимние Олимпийские игры в Пекине. Такое решение было принято лигой совместно с профсоюзом игроков в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте НХЛ.

«НХЛ уважает желание игроков представлять свои страны и участвовать в турнире «лучших против лучших». Поэтому мы как можно дольше ждали принятия этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2022 года», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

По его словам, из-за серьезного нарушения графика проведения регулярного чемпионата НХЛ, где 50 игр уже были перенесены, участие в Олимпиаде больше не представляется возможным. «Мы с нетерпением ждем олимпийского турнира в 2026 году», — добавил Беттмэн.

Он отметил, что целью НХЛ должно оставаться безопасное завершение всех матчей регулярного сезона и плей-офф в установленные сроки. Поэтому окно с 6 по 22 февраля, первоначально предназначенное для участия в Олимпийских играх, будет использовать для перенесенных матчей.

НХЛ отказалась от участия во второй Олимпиаде подряд. В 2018 году олимпийский турнир в Пхенчхане также прошел без энхаэловцев.

НХЛ делала паузы в своем чемпионате для того, чтобы игроки смогли поехать на Олимпиаду, в 1998-2014 годах.

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