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Гендиректор «Пеленга» вошел в наблюдательный совет Банка развития

  • 22.12.2021, 18:47
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Гендиректор «Пеленга» вошел в наблюдательный совет Банка развития

Нового члена наблюдательного совета представил Головченко.

Премьер-министр Роман Головченко на заседании набсовета Банка развития представил нового члена совета. Им стал Павел Поздняков, генеральный директор ОАО «Пеленг», сообщает пресс-служба Головченко.

Во время заседания наблюдательного совета банка премьер также сказал, что достижение Беларусью экономических целей в 2022 году потребует от банка ресурсной поддержки и генерации нестандартных решений в силу непростых условий и отметил, что ключевая задача Банка развития – реализация функции основного финансового института правительства.

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