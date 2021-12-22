закрыть
22 декабря 2021, среда, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Apple рассказала о способе защиты от слежки

3
  • 22.12.2021, 19:00
  • 4,090
Apple рассказала о способе защиты от слежки

В компании обеспокоены сообщениями о случаях слежки с помощью беспроводного маячка AirTag.

Apple рекомендовала пользователям обращаться в полицию при обнаружении бесхозного маячка AirTag. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В компании рассказали, что обеспокоены сообщениями о случаях слежки с помощью беспроводного маячка AirTag. Специалисты посоветовали при обнаружении чужого устройства, прикрепленного к личным вещам, обращаться в полицию. В Apple отметили, что данный способ защиты здоровья и имущества является универсальным.

В сообщении также говорится, что сторонний пользователь не сможет выяснить, кому принадлежит маячок, если последний ему подбросили. Журналисты отметили, что обычно злоумышленники, которые хотят отследить человека или находящиеся в его собственности ценные вещи, прячут AirTag и включают на нем режим пропажи. В этом случае маячок может привести их к месту жительства жертвы.

Однако в случае нахождения умного аксессуара в течение определенного периода времени в отдалении от своего владельца девайс начнет издавать звуки и присылать пользователям iPhone уведомления. В Apple также рассказали, что при нахождении чужого AirTag нужно отсканировать его серийный номер с помощью приложения «Локатор» и отправить в компанию. Если полиция начнет расследование, то американская компания, в свою очередь, обязуется оказать содействие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип