Apple рассказала о способе защиты от слежки 3 22.12.2021, 19:00

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В компании обеспокоены сообщениями о случаях слежки с помощью беспроводного маячка AirTag.

Apple рекомендовала пользователям обращаться в полицию при обнаружении бесхозного маячка AirTag. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В компании рассказали, что обеспокоены сообщениями о случаях слежки с помощью беспроводного маячка AirTag. Специалисты посоветовали при обнаружении чужого устройства, прикрепленного к личным вещам, обращаться в полицию. В Apple отметили, что данный способ защиты здоровья и имущества является универсальным.

В сообщении также говорится, что сторонний пользователь не сможет выяснить, кому принадлежит маячок, если последний ему подбросили. Журналисты отметили, что обычно злоумышленники, которые хотят отследить человека или находящиеся в его собственности ценные вещи, прячут AirTag и включают на нем режим пропажи. В этом случае маячок может привести их к месту жительства жертвы.

Однако в случае нахождения умного аксессуара в течение определенного периода времени в отдалении от своего владельца девайс начнет издавать звуки и присылать пользователям iPhone уведомления. В Apple также рассказали, что при нахождении чужого AirTag нужно отсканировать его серийный номер с помощью приложения «Локатор» и отправить в компанию. Если полиция начнет расследование, то американская компания, в свою очередь, обязуется оказать содействие.

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