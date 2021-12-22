На Пинщине спилили 300-летние дубы 19 22.12.2021, 19:06

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Протестующих против спила бабушек разгонял ОМОН.

В деревне Охово на Пинщине местные жители поднялись на защиту 300-летних дубов, но их все равно спилили. ОМОНом задержан директор местного Дома культуры Александр Демчук, который собирал подписи и выступал за сохранение деревьев. Он якобы залез на дуб и «мешал рабочим работать», передает euroradio.fm.

Накануне коммунальщики спилили там один столетний дуб. Но остались ещё два. 22 декабря к ним приехала автовышка. Однако сельчане посчитали решение незаконным, собрались возле кладбища, где растут дубы, в надежде на начальство в Минске.

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