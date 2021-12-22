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Суздальцев: Разрешению белорусского кризиса в Кремле придают первостепенное значение

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  • 22.12.2021, 19:11
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Суздальцев: Разрешению белорусского кризиса в Кремле придают первостепенное значение
Андрей Суздальцев

Политолог высказал мнение, что может означать смена посла РФ в Беларуси.

Российский политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что может означать анонсированная смена посла России в Беларуси. 22 декабря стало известно, что вместо Евгения Лукьянова готовится назначение Бориса Грызлова.

– Смена российского посла в Минске не означает, что Е. Лукьянов допустил какие-то ошибки в своей деятельно и им недовольны в Москве или, как уже было, смену посла потребовал А. Лукашенко. Нет, появление в Минске Б. Грызлова – представителя высшей номенклатуры России, говорит о том, что разрешению белорусского кризиса в Кремле придают первостепенное значение. Для этой работы дипломата мало, а нужен представитель президента России.

Напомним, что Москва видит выход из продолжающегося в Беларуси второй год гражданского противостояния в развитии экономической интеграции и подвижек в «союзном государстве». Кроме того, стоит напомнить, что Б. Грызлов имеет уникальный опыт курирования переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы Минского процесса. Это может помочь в случае установления коммуникаций с противниками режима А. Лукашенко.

Нет сомнений, что Минск не сможет отказать Москве и примет Бориса Грызлова. В наступающем 2022 году белорусский вопрос станет одним из первостепенных для Кремля, - считает Суздальцев.

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