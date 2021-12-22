Лукашенко отправит силовиков заниматься скотом 30 22.12.2021, 19:30

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Силовикам приказано «накормить скот и с падежом разобраться».

На помощь работникам сельского хозяйства Гомельской области придут белорусские силовики. Подключить правоохранительные органы к проблеме падежа скота и воровства корма пообещал узурпатор Лукашенко во время визита в регион, передает БелТА.

«Надо накормить скот, с падежом разобраться, с воровством, которое там есть. Это я при вас скажу активу. Мы подключим и правоохранительные органы», — сказал Лукашенко.

Особое внимание к проблемам скотоводства в Гомеле Лукашенко объяснил тяжелыми временами для Беларуси. «Сейчас время такое — военное. Чтобы мы поменьше какой-то волокитой, бюрократизмом занимались», — заявил диктатор. Он также остался недоволен чрезмерными посевами кукурузы в области. По мнению Лукашенко, аграрии должны выращивать и другие.

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