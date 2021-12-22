Британия разрешила прививки вакциной Pfizer для детей 5-11 лет 22.12.2021, 19:38

Регулятор подтвердил безопасность и эффективность препарата.

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании разрешило делать прививки вакциной Pfizer детям в возрасте от 5 до 11 лет. Регулятор подтвердил безопасность и эффективность препарата.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт британского правительства.

"Мы пришли к выводу, что вакцина Pfizer / BioNTech COVID-19 безопасна и эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет, при этом не было выявлено никаких новых проблем с безопасностью", - говорится в заявлении главы MHRA Джун Рейн.

Также уточняется, что данные о безопасности использования вакцины Pfizer для детей сопоставимы с показателями, которые были получены при прививках взрослым. Большинство побочных эффектов были легкими и ограничивались симптомами простудного заболевания или незначительным воспалением в месте укола.

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