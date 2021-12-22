«Я не удержался и дал одному из работников белорусского посольства пощечину» 16 22.12.2021, 19:43

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Участник конфликта у посольства в Лондоне рассказал свою версию событий.

Белорусский эмигрант Артем (имя изменено по просьбе героя) считает происшествие у посольства Беларуси в Лондоне провокацией и утверждает, что никого не избивал, а только дал одному работнику посольства пощечину.

В тот день, 19 декабря, представители белорусской диаспоры в Великобритании проводили мирную акцию у здания посольства Беларуси в Лондоне. Как рассказал «Белсату» белорусский эмигрант Артем, он принес на акцию туалетный ёршик и бутылку «Domestos», на которых было написано по-английски «зубная щетка» и «зубная паста» соответственно. Бутылку и ёршик он оставил перед дверью посольства, пишет «Белсат».

«После того как протест закончился, мы ушли от посольства. Примерно в 19:40–19:45 я пошел проверить, остались ли «зубная паста» и «зубная щетка» у двери. Их там не оказалось. В тот момент, когда мы подошли к посольству, там уже стояли четыре человека. Когда я увидел, что ничего этого нет, я их спросил, почистили ли они уже зубы? После чего в отношении меня началось агрессивное поведение со стороны работников посольства.

Начали оскорблять нецензурной лексикой моих родителей, мою семью в целом, меня… В конце концов, я просто не удержался (это была моя ошибка) и дал одному из их пощечину», – говорит собеседник «Белсата».

Работник посольства, которому Артем дал пощечину (имя этого человека он не знает), развернулся и убежал внутрь здания. Буквально через несколько минут приехала полиция. Артем утверждает, что в этот момент вышел другой человек и у него уже был окровавленный нос.

«Он вышел из посольства, у него под носом уже была кровь, она была уже засохшая. До того я с этим человеком не сталкивался и ни в какие ссоры с ним не вступал. Я впервые его увидел, когда уже был арестован полицией», – говорит он. Кроме крови под носом никаких внешних повреждений больше видно не было. Артем добавляет, что от пощечины кровь в принципе не может пойти.

Во время допроса в полиции Артему сказали, что работники посольства обвиняли его в том, что он дал пощечину одному человеку и бросил пакет с яйцами в другого. Артем признался, что действительно дал пощечину, но бросание пакета с яйцами отрицает.

«В моем понимании это была запланированная провокация со стороны представителей посольства. Мое поведение в данной ситуации было вполне адекватным, так как оскорбляли мою семью и меня лично… Единственное, что я сделал, – вступил в перепалку с одним из работников и дал ему пощечину. Никого я не бил, никому не выбивал зубы», – утверждает он.

Артем верит, что британская полиция во всем разберется. «Как мне объяснил адвокат, мне грозит от предупреждения до штрафа. Если бы все было так, как заявил посол в прессе, то меня бы арестовали совсем по другой причине и я бы до сих пор находился под арестом. Ведь по британским законам это бы уже грозило уголовным сроком», – добавил он.

По словам Артема, он эмигрировал из Беларуси еще в 1999 году, попросил политического убежища, а с 2005 года является гражданином Великобритании.

Напомним, 20 декабря в МИД Беларуси заявили, что на белорусского консула в Лондоне напали: сломали ему нос, сломали зуб и избили до сотрясения мозга легкой степени.

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