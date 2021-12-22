закрыть
22 декабря 2021, среда, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я не удержался и дал одному из работников белорусского посольства пощечину»

16
  • 22.12.2021, 19:43
  • 16,102
«Я не удержался и дал одному из работников белорусского посольства пощечину»

Участник конфликта у посольства в Лондоне рассказал свою версию событий.

Белорусский эмигрант Артем (имя изменено по просьбе героя) считает происшествие у посольства Беларуси в Лондоне провокацией и утверждает, что никого не избивал, а только дал одному работнику посольства пощечину.

В тот день, 19 декабря, представители белорусской диаспоры в Великобритании проводили мирную акцию у здания посольства Беларуси в Лондоне. Как рассказал «Белсату» белорусский эмигрант Артем, он принес на акцию туалетный ёршик и бутылку «Domestos», на которых было написано по-английски «зубная щетка» и «зубная паста» соответственно. Бутылку и ёршик он оставил перед дверью посольства, пишет «Белсат».

«После того как протест закончился, мы ушли от посольства. Примерно в 19:40–19:45 я пошел проверить, остались ли «зубная паста» и «зубная щетка» у двери. Их там не оказалось. В тот момент, когда мы подошли к посольству, там уже стояли четыре человека. Когда я увидел, что ничего этого нет, я их спросил, почистили ли они уже зубы? После чего в отношении меня началось агрессивное поведение со стороны работников посольства.

Начали оскорблять нецензурной лексикой моих родителей, мою семью в целом, меня… В конце концов, я просто не удержался (это была моя ошибка) и дал одному из их пощечину», – говорит собеседник «Белсата».

Работник посольства, которому Артем дал пощечину (имя этого человека он не знает), развернулся и убежал внутрь здания. Буквально через несколько минут приехала полиция. Артем утверждает, что в этот момент вышел другой человек и у него уже был окровавленный нос.

«Он вышел из посольства, у него под носом уже была кровь, она была уже засохшая. До того я с этим человеком не сталкивался и ни в какие ссоры с ним не вступал. Я впервые его увидел, когда уже был арестован полицией», – говорит он. Кроме крови под носом никаких внешних повреждений больше видно не было. Артем добавляет, что от пощечины кровь в принципе не может пойти.

Во время допроса в полиции Артему сказали, что работники посольства обвиняли его в том, что он дал пощечину одному человеку и бросил пакет с яйцами в другого. Артем признался, что действительно дал пощечину, но бросание пакета с яйцами отрицает.

«В моем понимании это была запланированная провокация со стороны представителей посольства. Мое поведение в данной ситуации было вполне адекватным, так как оскорбляли мою семью и меня лично… Единственное, что я сделал, – вступил в перепалку с одним из работников и дал ему пощечину. Никого я не бил, никому не выбивал зубы», – утверждает он.

Артем верит, что британская полиция во всем разберется. «Как мне объяснил адвокат, мне грозит от предупреждения до штрафа. Если бы все было так, как заявил посол в прессе, то меня бы арестовали совсем по другой причине и я бы до сих пор находился под арестом. Ведь по британским законам это бы уже грозило уголовным сроком», – добавил он.

По словам Артема, он эмигрировал из Беларуси еще в 1999 году, попросил политического убежища, а с 2005 года является гражданином Великобритании.

Напомним, 20 декабря в МИД Беларуси заявили, что на белорусского консула в Лондоне напали: сломали ему нос, сломали зуб и избили до сотрясения мозга легкой степени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип