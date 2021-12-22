закрыть
22 декабря 2021, среда, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Адвокат Порошенко вызывает свидетелями Зеленского, Арахамию и Верещук по «угольному делу»

9
  • 22.12.2021, 19:52
  • 2,222
Адвокат Порошенко вызывает свидетелями Зеленского, Арахамию и Верещук по «угольному делу»
Петр Порошенко

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене.

Адвокат пятого президента Петра ПорошенкоИгорь Головань — вызывает свидетелями по «угольному делу» президента Украины Владимира Зеленского, главу фракции Слуга народа Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, передает «Новое время».

Также он вызывает народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетьманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.

Адвокат Головань на своей странице в Facebook подчеркнул, что вышеупомянутые люди «неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений».

«Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся в следственные органы ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела» — подытожил Головань.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип