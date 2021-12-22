Адвокат Порошенко вызывает свидетелями Зеленского, Арахамию и Верещук по «угольному делу» 9 22.12.2021, 19:52

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Петр Порошенко

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене.

Адвокат пятого президента Петра Порошенко — Игорь Головань — вызывает свидетелями по «угольному делу» президента Украины Владимира Зеленского, главу фракции Слуга народа Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, передает «Новое время».

Также он вызывает народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетьманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.

Адвокат Головань на своей странице в Facebook подчеркнул, что вышеупомянутые люди «неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений».

«Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся в следственные органы ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела» — подытожил Головань.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

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