закрыть
22 декабря 2021, среда, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша сократит действие ковид-сертификатов до 9 месяцев с даты последней прививки

  • 22.12.2021, 20:29
Польша сократит действие ковид-сертификатов до 9 месяцев с даты последней прививки

Это касается в том числе уже выданных сертификатов.

Польша сократит срок действия сертификата о прививках от коронавируса с года до 9 месяцев, новые правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Как сообщает RMF24, об этом объявил спикер министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.

Спикер объяснил, что Польша меняет свой подход согласно недавнему решению Еврокомиссии.

С 1 февраля сертификаты будут считаться действительными в течение 9 месяцев с даты последней прививки - либо второй дозы, либо усиливающей третьей соответственно.

Спикер отметил, что это касается в том числе уже выданных сертификатов.

Напомним, в решении Еврокомиссии предусмотрено, что после бустерной дозы срок действия сертификата продлевается без установленного лимита, поскольку недостаточно информации о продолжительности защиты после усиливающей прививки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип