На литовской границе задержали одну из самых крупных партий белорусских сигарет 4 22.12.2021, 20:33

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На 2,7 миллиона евро.

В Литве задержали белорусского дальнобойщика, в машине которого нашли контрабандные сигареты на 2,7 миллиона евро. Они были спрятаны за пачками с сухим молоком. Мужчину арестовали на месяц, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщает таможенная служба Литвы, крупную партию контрабандных сигает обнаружили в грузовике Mercedes в пункте пропуска Шальчининкай-Бенякони рано утром 18 декабря. Водитель — гражданин Беларуси — рассказал таможенникам, что везет 25 тонн сухого молока в Клайпеду, после чего груз должен отправиться на Филиппины.

Однако, когда сотрудники таможни проверили машину при помощи рентгена, у них возникли подозрения, что пачки с сухим молоком являются только частью груза. За ними находились коробки с сигаретами.

По предварительным данным, в фуре было спрятано около 750 тысяч пачек белорусских сигарет NZ Gold и Minsk. Их стоимость с учетом налогов составляет около 2,7 миллиона евро. Это одна из самых крупных партий контрабандных сигарет, которые были задержаны на литовской границе за последнее время.

Водителя по решению суда арестовали на месяц. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

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