Премьер Люксембурга говорил с Путиным о Беларуси 22.12.2021, 20:44

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Он призвал президента РФ сосредоточиться на дипломатии и диалоге в белорусском вопросе.

Президент РФ Владимир Путин говорил о Беларуси с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Беларуси со странами Евросоюза», — говорится о сегодняшнем телефонном разговоре в сообщении пресс-службы Кремля.

По информации пресс-службы люксембургского премьера, которое опубликовал RTL, Беттель подчеркнул важность возобновления европейско-российского диалога по ситуации в Украине, Беларуси и по более широким вопросам безопасности на европейском континенте. Он также проинформировал Путина об обеспокоенности по поводу наращивания военных сил на границе с Украиной и призвал его разрядить напряженность на границе.

«Премьер-министр Люксембурга призвал главу российского государства ослабить кризис. Он должен сосредоточиться на дипломатии и диалоге не только в украинском конфликте, но и в белорусском вопросе. И в целом по вопросам, имеющим отношение к безопасности ЕС», — передает издание.

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