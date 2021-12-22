Премьер Люксембурга говорил с Путиным о Беларуси
- 22.12.2021, 20:44
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Он призвал президента РФ сосредоточиться на дипломатии и диалоге в белорусском вопросе.
Президент РФ Владимир Путин говорил о Беларуси с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
«Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Беларуси со странами Евросоюза», — говорится о сегодняшнем телефонном разговоре в сообщении пресс-службы Кремля.
По информации пресс-службы люксембургского премьера, которое опубликовал RTL, Беттель подчеркнул важность возобновления европейско-российского диалога по ситуации в Украине, Беларуси и по более широким вопросам безопасности на европейском континенте. Он также проинформировал Путина об обеспокоенности по поводу наращивания военных сил на границе с Украиной и призвал его разрядить напряженность на границе.
«Премьер-министр Люксембурга призвал главу российского государства ослабить кризис. Он должен сосредоточиться на дипломатии и диалоге не только в украинском конфликте, но и в белорусском вопросе. И в целом по вопросам, имеющим отношение к безопасности ЕС», — передает издание.