В Госдуме одобрили кандидатуру Грызлова на должность посла РФ в Беларуси 22.12.2021, 20:52

Кандидатура должна быть еще утверждена Путиным.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла РФ в Беларуси. Об этом сообщил первый замглавы комитета Константин Затулин. Его слова приводят в среду, 22 октября, российские информагентства.

"Сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов", - подтвердил Затулин. Он добавил, что прошла регламентная процедура согласования отзыва действующего посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова, который занимал этот пост с 25 марта.

Полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине

Грызлов - полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, председатель высшего совета партии "Единая Россия", экс-спикер Госдумы, председатель совета директоров "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Путин еще должен подписать указ

Затулин уточнил, что комитет дал согласие в предварительном порядке. Чтобы Борис Грызлов мог приступить к обязанностям, соответствующий указ должен подписать президент России Владимир Путин. Кроме того, должно быть запрошено согласие белорусской стороны, добавил первый замглавы комитета.

До Лукьянова пост главы диппредставительства РФ занимал Дмитрий Мезенцев. Президент России Владимир Путин освободил его от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Беларуси 19 марта.

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