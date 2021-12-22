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Женщина позвонила в милицию и обругала Лукашенко

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  • 22.12.2021, 21:01
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Женщина позвонила в милицию и обругала Лукашенко

Диктатор обиделся.

В Барановичах осудили на два года «химии» 54-летнюю местную жительницу Аллу Тихомирову. Женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 368 (Оскорбление президента Республики Беларусь). Она позвонила в милицию и обругала Лукашенко.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», дело Аллы Тихомировой рассматривалось в суде Барановичей. Судья — Инна Павловская.

Алле Тихомировой предъявили обвинение по части 1 статьи 368 УК Беларуси (Оскорбление президента Республики Беларусь). 17 октября этого года она позвонила на линию «102» и обругала Лукашенко. Женщину нашли и арестовали. Под стражей обвиняемую продержали до суда.

Следствие установило, что в момент совершения преступления женщина была в нетрезвом состоянии, а подобные поступки она совершала и раньше. Согласно сведениям, которыми располагает следствие, только в течение этого года женщина более ста раз без надобности звонила в милицию, в том числе в нетрезвом состоянии, чем «усложняла работу правоохранителей и мешала другим гражданам к ним обращаться».

Женщине присудили два года «химии». Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. После оглашения приговора Аллу Тихомирову освободили в зале суда под подписку о невыезде.


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