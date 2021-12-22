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Александр Фридман: Назревает очередной скандал, фигурантом которого стал посол Беларуси в Израиле

  • 22.12.2021, 21:09
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Александр Фридман: Назревает очередной скандал, фигурантом которого стал посол Беларуси в Израиле

Евгению Воробьеву лучше молчать, чем говорить.

Назревает очередной антисемитский скандал, фигурантом которого стал посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев, пишет историк, доктор философии, выпускник Белгосуниверситета и преподаватель университета имени Генриха Гейне ( Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александр Фридман.

На прошлой неделе израильская газета Haaretz опубликовала материал, в котором израильские историки раскритиковали в пух и прах новый закон о «геноциде белорусского народа». Теперь же посол Воробьев счел нужным встать на защиту закона и это как раз тот случай, когда уж точно лучше молчать, чем говорить (писать).

Историческими знаниями и глубиной анализа посол не блеснул, критику замалчивания Холокоста в Беларуси полностью проигнорировал, но зато воспроизвел набившие оскомину пропагандистские штампы, которые привычно смотрятся на страницах «СБ. Беларусь сегодня», но в израильской газете выглядят особенно гротескно.

Но Воробьеву и этого показалось мало: он позволил себе сравнить израильского историка Леонида Смиловицкого – одного из главных специалистов по истории Холокоста в Беларуси – с нацистскими пропагандистами.

Сравнение Воробьева не удивляет: номенклатура Лукашенко привыкла называть своих противников «нацистами» («фашистами»). Но вот только Воробьев не в Беларуси, а в Израиле и должен понимать, что намеренное и совершенно необоснованное (как в данном случае) сравнение евреев (израильтян) с нацистами справедливо считается проявлением антисемитизма.

Самым разумным для Воробьева в такой ситуации было бы извиниться перед Смиловицким и попытаться загладить скандал, но он так скорее всего не поступит. Приносить извинения и признавать ошибки – не в правилах сотрудников ведомства Владимира Макея.

P.S. Если бы посла Воробьева угораздило работать в Германии, где к проявлениям антисемитизма подходят особенно строго, то ему за такую публикацию наверняка указали бы на дверь.

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