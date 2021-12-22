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В России отменяется обязательное прохождение техосмотра

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  • 22.12.2021, 21:21
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В России отменяется обязательное прохождение техосмотра

Документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Государственная дума на своем пленарном заседании в среду, 22 декабря, приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного прохождения технического осмотра в России. Соответственно ему, впредь владельцам личных автомобилей и мотоциклов больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту для оформления полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), передает DW .

В отношении коммерческого автотранспорта ничего не меняется

Обязательным техосмотр останется для коммерческого автотранспорта, в том числе такси, автобусов, грузовиков, а также для личного транспорта, используемого в служебных целях. Проходить процедуру нужно будет по-прежнему и владельцам транспортных средств старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Как ожидается, отмена техосмотра напрямую коснется примерно 50 млн автовладельцев в России.

Принят закон об уголовном наказании лихачей

Кроме того, депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об уголовном наказании за опасную езду. Нарушителям правил дорожного движения теперь грозит наказание до двух лет колонии за выезд на встречную полосу или превышение скорости.


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