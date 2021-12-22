Песков: Перекрытие Лукашенко транзита газа в Европу невозможно даже гипотетически 1 22.12.2021, 21:40

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РФ продолжит исполнять все обязательства так же, как она делала много десятилетий.

В Кремле даже гипотетически не предполагают возможность перекрытия Беларусью транзита российского газа в Европу, исходят из того, что Россия продолжит исполнять все свои обязательства, передает «Интерфакс».

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о позиции Кремля относительно заявления самозванца Александра Лукашенко, что в случае новых санкций против Минска соответствующий транзит может быть перекрыт.

«Позиция такая, что мы не хотели бы это как-то предполагать даже гипотетически, поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).