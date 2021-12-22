Партия Саакашвили призвала сторонников к голодовке протеста 22.12.2021, 21:51

Участники протестной акции оппозиции требуют освобождения экс-президента Грузии из тюрьмы.

«Единое национальное движение» («ЕНД»), самая крупная грузинская оппозиционная партия, объявила о начале массовой голодовки ее сторонников с требованием освобождения из заключения своего лидера, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

С утра 22 декабря перед центральным офисом партии в Тбилиси разбили 11 палаток для желающих принять участие в голодовке. Число добровольцев, согласно информации «ЕНД», на данном этапе превышает сотню человек, пишет «Голос Америки».

«Это было тяжелое решение, но это наше конституционное право и это проявление ненасильственной борьбы. Я не могу никого заставить принять такое решение. Но чем более массовым будет это движение, тем быстрее мы увидим результат. Весь мир должен увидеть, что мы не смирились с тем, что третий президент находится в плену», – заявил председатель «ЕНД» Ника Мелия, который также намерен голодать.

При этом Мелия отметил, что акция массовой голодовки не помешает участию «ЕНД» в процессе национального примирения, инициированного президентом Саломе Зурабишвили с целью преодолеть раскол грузинского общества.

Напомним, что Михаил Саакашвили, объявленный властями в розыск, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и был арестован 1 октября. Тбилисский суд ранее вынес заочный приговор экс-президенту по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, против него возбуждены еще три отдельных дела, в том числе дело о незаконном пересечении государственной границы. В свою очередь Саакашвили утверждает, что все обвинения против него политически мотивированы и что он является «личным узником Путина».

Реакция политиков

Другие оппозиционные партии отнеслись к акции массовой голодовки «ЕНД» сдержанно, высказав сомнения в связи с тем, что эта форма протеста принесет результат и Саакашвили будет освобожден из заключения.

«Это их право… Хотя тут важно – какой политический результат последует за этой формой протеста, и в данной связи возникают вопросы», – считают в оппозиционной партии «Для Грузии».

В партии «Граждане» говорят о том, что требование сторонников Саакашвили не будет удовлетворено несмотря на голодовку, которую эта партия «не поддерживает, так как данная форма протеста несет угрозу для здоровья человека».

В партии «Стратегия Агмашенебели» советуют «ЕНД» не питать иллюзии насчет того, что своей голодовкой они смогут оказать давление на правящую партию и вынудить её пойти на компромисс.

При этом в правящей «Грузинской мечте» подозревают, что инициатива голодовки принадлежит самому Михаилу Саакашвили и предупреждают, что она обречена на провал.

«Спасти Грузию»

Михаил Саакашвили регулярно пишет из заключения обращения, которые публикуются на его странице в социальной сети «Фейсбук». Экс-президент призывает сторонников к большей активности и проведению постоянных акций с требованиями его освобождения и проведения досрочных выборов.

«Я приехал в Грузию для того, чтобы спасти ее, и я верю в очень успешное будущее моей страны, однако это будущее достижимо лишь посредством борьбы, и я остаюсь с вами до полной победы!», – написал Саакашвили в письме, опубликованном 21 декабря.

С дня ареста Саакашвили, т. е. в течение почти трёх месяцев, его сторонники периодически устраивают акции в его поддержку, хотя пока большинство из них не были масштабными. Очередная такая акция состоялась в Тбилиси 21 декабря – в день рождения Саакашвили, который в настоящее время проходит реабилитацию в военном госпитале в Гори после пятидесятидневной голодовки в тюрьме.

Ранее одна из трех медицинских комиссий, контролирующих процесс лечения, заявила, что экс-президент подвергается в военном госпитале “фармакологическим пыткам”. В то же время остальные два консилиума, включая комиссию, сформированную грузинским Омбудсменом, этого не подтвердили.

При этом представители власти утверждают, что одна из стратегий сторонников Саакашвили состоит в том, чтобы добиться перевода экс-президента за границу, ссылаясь на отсутствие соответствующих условий для его лечения в Грузии. В то же время ранее его мать в интервью для СМИ сказала, что в разговоре с сыном она упомянула вариант перевода Саакашвили в больницу в Украине, на что экс-президент ответил категорическим отказом, заявив, что он приехал в Грузию с иными целями.

Украинский фактор

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря сообщил журналистам, что он переписывается с Михаилом Саакашвили, и что обращался к грузинскому руководству по поводу допуска к экс-президенту его близких родственников.

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили… Я звонил, просил об этом (допуске родственников – Н.Ч.). Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка», –сказал Зеленский СМИ и добавил, что обсуждал данную ситуацию с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В середине ноября пресс-служба премьер-министра Ираклия Гарибашвили распространила сообщение относительно телефонного разговора главы правительства Грузии с Владимиром Зеленским, который состоялся по инициативе украинской стороны. В нём говорилось, что премьер-министр Грузии не видит необходимости в допуске к экс-президенту Михаилу Саакашвили украинских врачей, так как о состоянии здоровья экс-президента «заботятся профессиональные и высококвалифицированные грузинские врачи».

Заявление в связи с данным разговором распространил тогда и Зеленский, написав в «Твиттере», что в беседе с Гарибашвили он подчеркнул, что «права украинского гражданина Михаила Саакашвили должны быть в полной мере гарантированы в соответствии с международными нормами».

Напомним, что что Саакашвили не имеет грузинского гражданства и является гражданином Украины. В настоящее время он де юре остается главой Национального совета реформ Украины.

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