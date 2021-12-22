Поезд Санкт-Петербург – Гомель столкнулся со стадом коров

Поезд Санкт-Петербург – Гомель столкнулся со стадом коров12
- 22.12.2021, 22:02
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Локомотив поезда пришлось заменить.
В среду 22 декабря поезд № 83 Санкт-Петербург – Гомель столкнулся со стадом коров, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.
Инцидент произошел на перегоне Власье – Изоча в России. Люди в результате происшествия не пострадали, однако тепловоз получил повреждения, локомотив поезда пришлось заменить. Столкновение привело к задержке двух поездов (№ 83 Санкт-Петербург – Гомель и № 51 Санкт-Петербург – Минск/Брест) на 3 часа 40 минут и 2 часа соответственно.