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Министерство экономики Украины: Товары из Беларуси демпингуют украинский рынок

  • 22.12.2021, 22:06
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Министерство экономики Украины: Товары из Беларуси демпингуют украинский рынок

Украина отреагировала пошлинами.

По решению межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Украина устанавливает антидемпинговые пошлины на импорт в Украину картофельного крахмала из Беларуси. Действовать наценка будет 5 лет. Об этом сообщает Министерство экономики.

Комиссия установила пошлину для белорусских экспортеров на уровне 23,8%.

Также будет проведено антидемпинговое расследование касательно импорта в Украину стеклотары из Беларуси и спецрасследование в отношении импорта в Украину некоторых видов сыров независимо от страны происхождения и экспорта, указало министерство.


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