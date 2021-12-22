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Белорус вместо путевки на море случайно оплатил чужой кредит

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  • 22.12.2021, 22:49
  • 5,660
Белорус вместо путевки на море случайно оплатил чужой кредит

Мужчина перевел 4025 рублей.

«Я сам лоханулся», — признает Яков. В ноябре мужчина взял реквизиты туристической компании и стал вводить данные для перевода. Взгляд упал не на ту строчку (перепутал УНП), потом рука ввела не те цифры. Вечером звонок из компании: «Оплатили?» — «Оплатил!» — «Не видим». В это же время где-то в Беларуси кто-то посмотрел на небеса и сказал: «Спасибо!»

На следующий день мужчина пошел в «Альфа-Банк» разбираться, куда и кому ушли деньги и как вернуть. Ему сказали: пишите заявление.

— Честь и хвала «Тез-тур», забронировали мои путевки своими ресурсами. Я стал ждать возврата денег. Через две недели банк прислал ответ. Так и так, письмо получателю отправили, ваш платеж ушел на погашение кредита, не скажем кому — тайна, но мы отправили ему письмо, — рассказывает onliner.by Яков.

Поняв, что быстро вернуть деньги не получится, мужчина заплатил 4025 рублей второй раз (и уже слетал). Он — клиент банка, нечаянный получатель — тоже. Деньги остаются в банке — почему нельзя вернуть их?

— Я могу идти в суд, но если там у клиента кредит, разве можно заставить человека взять новый для возврата денег мне? — задается вопросом Яков. — Не могут же...

Комментарий «Альфа-Банка»: «Даже если перевод совершен по ошибке, у банка нет оснований списать зачисленную сумму. Деньги уже принадлежат получателю и могут быть возвращены им или в судебном порядке.

Мы стараемся помочь с решением таких вопросов. Если получатель — наш клиент, мы связываемся с ним и просим вернуть деньги. Иногда этого достаточно, чтобы урегулировать ситуацию. Конечно, если клиент не соглашается вернуть деньги или не отвечает на звонки, отправителю придется обращаться в суд».


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