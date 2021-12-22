Ландсбергис призвал к единому применению санкций ЕС и США против Лукашенко 22.12.2021, 22:39

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Глава МИД Литвы провел встречу с послами стран Евросоюза.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня провел встречу с послами стран Евросоюза, аккредитованными в Литве.

Он призвал к единому применению санкций ЕС и США в отношении Беларуси для эффективного давления на Лукашенко,

сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Также он поблагодарил страны ЕС за поддержку Литвы в кризисе с Китаем.

Еще одной темой встречи стала ситуация вокруг Украины.

«Россия использует войну как инструмент шантажа. Она стремится сделать часть европейской территории сферой влияния законных интересов России. Мы должны искать способы снизить напряженность, мы не должны поддаваться российскому шантажу», — заявил Ландсбергис.

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