«Йокерит» обыграл минское «Динамо» 1 22.12.2021, 22:16

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Перед матчем финны провели акцию солидарности с белорусами.

22 декабря «Йокерит» обыграл в чемпионате КХЛ минское «Динамо» в овертайме — 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Денис Масалев открыл счет на 3-й минуте, но уже на 9-й Давид Скленичко восстановил равновесие. До окончания третьего периода болельщики больше заброшенных шайб не увидели. В овертайме хозяева площадки вырвали победу.

Матч ознаменовался скандалом — перед его началом вместо гимна РБ прозвучала другая мелодия.

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