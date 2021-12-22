В Минске заработали десятки елочных базаров 22.12.2021, 23:32

Маленькие по 30, большие по 100.

Минский горисполком опубликовал длинную простыню адресов, где можно купить живую елку. Некоторые продавцы заранее объявили, что почем. Пока на местах торговли ажиотажа не наблюдается. Очевидно, спрос будет расти по мере приближения 31 декабря. Соответственно, не исключено, что частники будут регулировать цены по-своему, пишет

onliner.by.

Сначала, напомним, Минский лесхоз заявлял такие цены.

Фото: onliner.by

Елки и сосны в кадке:

до 1 м — 33,6 руб.;

от 1,1 до 1,5 м — 48 руб.;

от 1,6 до 2 м — 56,4 руб.

Срубленные елки и сосны:

Фото: onliner.by

до 1 м — 19,2 руб.;

от 1 до 2 м — 26,4 руб.;

от 2 до 3 м — 33,6 руб.

Но это только Минский лесхоз. В провинциях — дешевле. У других «производителей» и продавцов цифры тоже могут быть другие. Потом сравним до и после.

Пока же вот адреса, которые определил Мингорисполком. Каждое место закреплено за какой-то фирмой или ИП:

Фото: onliner.by

ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта);

ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта);

ул. Селицкого, 107;

ул. Ангарская, 18/1 (остановка общественного транспорта);

ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта);

пр. Партизанский, 56;

ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта);

ул. Крупской, 6;

ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта);

ул. Ротмистрова, 40;

пр. Партизанский, 34/1 (у почтового отделения №107);

ул. Варвашени, 1;

Игуменский тракт, 16;

пр. Рокоссовского, 150а;

пр. Рокоссовского, 29;

ул. Плеханова, 89;

пр. Рокоссовского, 80;

пр. Партизанский, 7;

ул. Денисовская, 8;

ул. Маяковского, 176;

ул. Маяковского, 20 (напротив жилого дома);

Игуменский тракт, 30;

пр. Рокоссовского, 2;

ул. Маяковского, 154;

пересечение ул. К. Либкнехта и ул. Лермонтова (возле здания по адресу ул. Лермонтова, 30а);

пересечение ул. Голубева и пр. Газеты Правда (возле здания по адресу пр. Газеты Правда, 24);

пр. Газеты Правда, 40;

пересечение ул. Я. Брыля и ул. Гурского;

пересечение ул. Есенина и ул. Космонавтов (остановочный пункт «Малиновка-1»);

пр. Газеты «Звязда», 40;

пересечение ул. Рафиева и ул. Есенина (у поликлиники №25);

ул. Яна Чечота, 7;

ул. Жуковского, 10/1;

пл. Казинца, 120;

ул. Асаналиева, 40;

ул. Слонимская (у магазина цветов);

ул. Воронянского (конечная остановка автобусов, остановочный пункт «Воронянского»);

пер. Корженевского, 2а;

ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (у дома №17);

бульвар Тракторостроителей — ДК МТЗ (у дома №24 на ул. Долгобродской);

ул. Долгобродская, 3;

ул. Захарова, 77а;

ул. Героев 120-й Дивизии, 15 (у Дома офицеров);

Логойский тракт, 36;

ул. Я. Коласа, 48;

ул. Гинтовта, 12;

ул. Руссиянова, 1;

ул. Калиновского, 55 (у автостоянки);

ул. Никифорова, 3;

ул. Толбухина, 12;

ул. Волгоградская, 45;

ул. Карбышева, 13/1;

ул. Кольцова, 32;

ул. Мирошниченко, 3;

Логойский тракт, 7;

ул. Л. Беды, 19;

ул. Сурганова, 50;

ул. В. Хоружей, 10;

ул. Гамарника, 2;

ул. Богдановича, 76;

ул. Притыцкого, 146, ст. метро «Каменная Горка» (выход к магазину «Мартин»);

ул. Притыцкого, 6 (напротив магазина «Алекор»);

ул. Притыцкого, 108;

ул. Притыцкого, 32, ст. метро «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»);

ул. Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта);

ул. П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта);

пр. Пушкина, 79;

ул. М. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»);

ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта);

ул. Заславская (со стороны пр. Машерова);

ул. М. Танка (у магазина «Пинскдрев»);

ул. Заславская со стороны ул. Мельникайте (в районе остановки общественного транспорта);

ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»);

ул. Червякова, 2/1;

ул. Орловская, 64;

пересечение бульвара Шевченко и ул. Осипенко;

Старовиленский тракт, 26;

ул. Будславская, 2 (в районе остановки общественного транспорта);

ул. Орловская, 39.

Покупателей немного, выбор есть, цены видны на снимках. Маленькую елку в горшке можно найти за 30 рублей. За большую просят 100. Пучок веток стоит 10.

Глебки, 5

Притыцкого, 6

Притыцкого, 32

Пушкина, 79

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