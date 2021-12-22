Как Лукашенко уничтожает белорусскую медицину 4 22.12.2021, 22:40

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Врачей и лекарств не хватает, статистику уменьшают.

Белорусский фонд медицинской солидарности собрал информацию от медиков из различных медицинских учреждений в общий отчет. Эта информация не является официальной и полной. Но она правдива и обнажает наиболее острые проблемы системы здравоохранения Беларуси, как сообщили

«Нашей Ниве» в фонде.

«Имеем дело с преднамеренным уменьшением статистики»

Медики, которые работают в «красной зоне», рассказывают: в октябре—ноябре численность поступавших с коронавирусом пациентов была значительно выше, чем сейчас. Это значит, что сейчас медики, как и утверждает Минздрав, действительно наблюдают спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Но в то же время медики уверяют, что в октябре—ноябре в некоторые больницы Беларуси привозили по 60—70 пациентов с COVID-19 в день. А Минздрав ежедневно регистрировал по 2000 новых случаев ковида и в среднем по 18 смертей по всей стране.

Сейчас, по сведениям медиков, ежедневно в те же больницы поступают от 20 до 40—50 пациентов с коронавирусной инфекцией (в зависимости от клиники). А статистика Минздрава почти не изменилась. 10—12 декабря в стране фиксировали приблизительно по 1800 новых случаев ковида, умирали по-прежнему по 18 человек.

Как такое возможно?

В своем отчете эту странность медики объясняют двумя вероятными причинами:

«Первая: сейчас умирают тяжелые пациенты, которые провели много дней в отделениях интенсивной терапии.

Но это не может полностью объяснить заявляемое количество смертей, ведь пандемия началась давно и в отделениях интенсивной терапии всегда было много пациентов, находившихся там месяцами.

Другая возможная причина: мы имеем дело с преднамеренным приуменьшением летальной статистики на пике осенней волны пандемии».

По данным, которыми располагают медики фонда, в отдельных больницах на пике четвертой волны пандемии ежедневно умирали по 10—15 человек. Речь, разумеется, не обо всех больницах страны, но медики уверяют, что такие цифры были не единичными.

Для подтверждения неправдоподобия информации Минздрава фонд сравнил графики заболеваемости и смертности в западных странах со статистикой и графиками в Беларуси.

«Отличие этих графиков бросается в глаза. Графики западных стран «зубчатые» — с подъемами и спадами, которые повторяют кривую заболеваемости и отражают естественный волнообразный эпидемический процесс.

Смотрим на график смертности в Беларуси и видим плавный рост, что не отражает динамику изменения заболеваемости», — говорят сотрудники фонда.

«Цифры превосходят официальные почти в 10 раз»

Как рассказывают медики, к ним попала информация из центров гигиены и эпидемиологии Витебской области. В ней были сведения о результатах всех сделанных в области ПЦР-тестов за период с 11 по 30 октября 2021 года.

Медики сравнили полученные ими данные с официальными цифрами Минздрава по всей стране.

Также в распоряжении медиков оказались сведения о сделанных за период пандемии ПЦР-тестах в Полоцке. Так, например, за октябрь 2021 года там получили 5397 положительных тестов на SARS-CoV-2. По официальным данным, за октябрь по всей стране было зарегистрировано 63 958 новых случаев COVID-19.

«Но если представить, что ковид по всей стране распространяется, как и в Полоцке, то получим порядка 624 тысяч заболевших ковидом белорусов в октябре, а это почти в 10 раз превышает официальные данные Минздрава», — говорится в отчете.

Косвенным признаком экстремально высокой смертности от ковида в октябре-ноябре 2021 года медики считают резкое увеличение закупленных в этот период ритуальных мешков, используемых для упаковки и транспортировки трупов.

Следует учитывать и то, что диагноз COVID-19 выставляется не только по результатам положительного ПЦР-теста, но и, например, по положительному тесту на антиген SARS-CoV2 или по типичной КТ-картине поражения легких в сочетании с клиническими проявлениями.

«Белорусы по-прежнему слишком уязвимы перед коронавирусом»

«В период с 7 ноября по 5 декабря число полностью вакцинированных белорусов возросло с 24,4% до 30,5%. Это низкий показатель, который свидетельствует о том, что белорусы по-прежнему сильно уязвимы перед штаммами коронавируса. У медиков прогнозы нерадостные: когда начнется новая волна заболевания, мы имеем шансы получить почти такие же цифры по заболеваемости, как в октябре-ноябре», — говорят в объединении.

По мнению медиков, еще одна связанная с вакцинацией проблема кроется в том, что в Беларусь до сих пор не допускают согласованные в Евросоюзе вакцины. Значительная часть невакцинированных белорусов выражает готовность привиться именно этими вакцинами.

«Некоторые привозят лекарства из России, но бывает поздно»

Еще одна насущная проблема, по информации медиков, дефицит лекарств с доказанной эффективностью. Так, например, по данным фонда, долгое время в стране не было препаратов, которые снижают свертываемость крови, — низкомолекулярных гепаринов (НМГ), поэтому все госпитализированные пациенты получали нефракционный гепарин (этот препарат обладает худшей клинической эффективностью, от него чаще развиваются осложнения).

«В декабре НМГ появились, но их не хватает всем пациентам с ковидом. Речь идет о таких препаратах, как эноксапарин и фраксипарин. В итоге их назначают только тяжелым пациентам, остальным — нефракционный гепарин.

Имеется и дефицит тоцилизумаба (препарата, который угнетает иммунную систему. — «НН») и антибиотиков: колистиметата натрия, тигециклина, цефтазидима/авибактама. Этих антибиотиков нет не только в больницах, но и в аптеках. Поэтому родственники пациентов, у которых есть такая возможность, привозят лекарства из России, но бывает иногда поздно», — говорится в отчете.

Не хватает реактивов и расходников

Говорят медики и о перебоях с лабораторными реактивами. Так, к примеру, по их данным, в доступе не было реактивов для определения C-реактивного белка, прокальцитонина и D-димеров. А это те показатели, которые у пациентов с COVID-19 нужно отслеживать каждые 3—5 дней, а у тяжелых — ежедневно для принятия клинических решений.

«Давно и почти везде нет реактива для определения уровня ИЛ-6 — одного из маркеров цитокинового шторма, — отмечают медики. — Почти всегда есть проблема с мелкими расходниками для оказания помощи пациентам. Не хватает дыхательных контуров, фильтров для аппаратов ИВЛ, катетеров и др. До сих пор не решена проблема с дефицитом переносных аппаратов УЗИ».

«Медиков не хватает, но тех, кто собирается увольняться, еще больше»

Медики сообщают, что после перехода больниц из ковидного в штатный режим, многие медики уволятся, так как их лишат надбавок за работу с пациентами с COVID-19.

Кроме того, по всей стране продолжаются увольнения медиков по политическим мотивам.

По информации Фонда медицинской солидарности, в Беларуси с августа 2020 года зафиксировано не менее 165 увольнений по политическим мотивам (за участие в акциях протеста, активную гражданскую позицию, за выход из провластного профсоюза, административные аресты и т.д.). Продолжается и давление на медиков: обыски, аресты, профилактические беседы с силовыми структурами.

«Увольнение медика в РБ по политическим мотивам фактически означает запрет на профессию в стране, так как после этого медиков не принимают на работу», — отмечают в фонде.

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