БелАЭС может попасть под санкции 22.12.2021, 23:14

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Островецкая АЭС имеет тысячи замечаний, несоответствий и дефектов.

Не разобрались еще с безопасностью первой Белорусской АЭС, как премьер Головченко не исключил начала строительства второй атомной станции. Премьер подчеркнул, что вопрос еще одной АЭС будет «оценен с научной точки зрения». Однако не вспомнил о многочисленных нарушениях на уже действующей станции. Киберпартизаны и журналисты

«Белсата» обнародовали документы о тысячах нарушений и дефектов на Островецкой АЭС.

Ядерное топливо загружается во второй энергоблок. Его введут в эксплуатацию уже в следующем году. Ожидается, что после подключения обоих энергоблоков к энергосистеме Белорусская АЭС закроет до 40% потребности страны в электричестве.

«Я думаю, того же самого можно ожидать от второго энергоблока, что и от первого, а именно нестабильность работы и, даже более важно, что второй блок в два раза больше будет создавать радиоактивных отходов на единицу времени. Я напомню, что проблема с отработанным ядерным топливом в Беларуси не решена», – подчеркнул эксперт по безопасности радиоактивных отходов Андрей Ожаровский.

БелАЭС работает немногим более года. За это время первый энергоблок останавливался 9 раз. Ломались итальянские измерительные трансформаторы, трижды говорили, что сработала система автоматической защиты генератора. 5 раз остановка АЭС называлась плановой.

На днях белорусские киберпартизаны совместно с журналистами «Белсата» опубликовали документы, из которых следует, что атомный объект имел тысячи замечаний, несоответствий и дефектов. Среди них – отсутствие ряда важных систем, от работы которых зависит безопасность работников и самой станции.

«Вопрос стоял и по санкциям для Белорусской АЭС, но он пока не прошел. Так что после той информации, которая прошла сейчас, есть шанс, что такой вопрос станет более актуальным», – считает эксперт по энергетике из Литвы Ритас Стасялис.

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