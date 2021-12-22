Минобороны Украины обязало женщин большинства профессий стать на воинский учет 3 22.12.2021, 23:25

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Среди них – медики, журналисты и менеджеры.

Министерство обороны Украины существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных.

Перечень утвержден приказом Минобороны №313 от 11.10.2021 года, который вступил в силу 17 декабря. Документ

опубликован на правовом портале Украины.

В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

Бабель отмечает, что встать на военный учет – обязанность, а не право украинских женщин.

На учет военнообязанных будут ставить женщин, которые имеют соответствующую специальность, а также пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или работы по обеспечению обороны страны в военное время. При этом в мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту, сообщает BBC News.

Работодатель должен проконтролировать, чтобы на воинский учет стали все работающие женщины, специальность которых есть в перечне, а также проверять наличие таких документов у новых работников.

Нарушения норм будут караться штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Замминистра обороны Наталья Воронкова рассказала в эфире "Громадського радіо", что Минобороны до конца года разработает алгоритм постановки женщин на воинский учет. Он будет на сайте военкоматов, подчеркнула Воронкова.

По ее словам, по возможности на учет можно будет стать в онлайн-режиме.

"Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы все вместе не пришли становиться на учет", – сказала замминистра обороны.

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