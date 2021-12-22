закрыть
23 декабря 2021, четверг, 0:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Срезание зарплат в «Шахтере» – вестник голодных времен белфутбола из-за санкций к заводам-спонсорам

  • 22.12.2021, 23:30
  • 1,906
Срезание зарплат в «Шахтере» – вестник голодных времен белфутбола из-за санкций к заводам-спонсорам

Санкции против «Белкалия» не действуют?

Добрая половина команд высшей лиги живут за счет предприятий, которые с недавнего времени попали под санкции США и ЕС. В четвертом пакете санкций Евросоюз ввел эмбарго на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также, как говорится в пресс-релизе, «товаров, используемых в производстве табачных изделий». Все это со временем сильно ударит по белорусскому спорту в целом, не только по футболу, пишет «Трибуна».

Руководитель международного департамента Белорусского фонда спортивной солидарности и бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов уверен, что очень скоро история с государственным финансированием клубов в стране сойдет к минимуму. Предприятия просто не смогут выделять нужные суммы на содержание спорта. Хотя какое-то время власти будут от них этого требовать.

Косвенное влияние санкций можно почувствовать уже сейчас. В солигорском «Шахтере» есть задержки по зарплатам. Футболистам до сих пор не выплатили обещанные подъемные и бонусы за чемпионство. А многим лидерам команды, в том числе Гутору, Сачивко, Кендышу и Стасевичу предложили сокращение зарплаты в несколько раз. И это «Шахтер»! Ведь казалось, что «Беларуськалий» бездонный и на содержание клуба Иван Головатый деньги найдет всегда. Что же тогда говорить про другие клубы?

Обязательно посмотрите новое видео, чтобы понять, куда реально в 2022 году будет двигаться белорусский спорт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип