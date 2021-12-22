Срезание зарплат в «Шахтере» – вестник голодных времен белфутбола из-за санкций к заводам-спонсорам 22.12.2021, 23:30

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Санкции против «Белкалия» не действуют?

Добрая половина команд высшей лиги живут за счет предприятий, которые с недавнего времени попали под санкции США и ЕС. В четвертом пакете санкций Евросоюз ввел эмбарго на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также, как говорится в пресс-релизе, «товаров, используемых в производстве табачных изделий». Все это со временем сильно ударит по белорусскому спорту в целом, не только по футболу, пишет «Трибуна».

Руководитель международного департамента Белорусского фонда спортивной солидарности и бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов уверен, что очень скоро история с государственным финансированием клубов в стране сойдет к минимуму. Предприятия просто не смогут выделять нужные суммы на содержание спорта. Хотя какое-то время власти будут от них этого требовать.

Косвенное влияние санкций можно почувствовать уже сейчас. В солигорском «Шахтере» есть задержки по зарплатам. Футболистам до сих пор не выплатили обещанные подъемные и бонусы за чемпионство. А многим лидерам команды, в том числе Гутору, Сачивко, Кендышу и Стасевичу предложили сокращение зарплаты в несколько раз. И это «Шахтер»! Ведь казалось, что «Беларуськалий» бездонный и на содержание клуба Иван Головатый деньги найдет всегда. Что же тогда говорить про другие клубы?

Обязательно посмотрите новое видео, чтобы понять, куда реально в 2022 году будет двигаться белорусский спорт.

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