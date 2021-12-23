Госдума: Смена посла РФ в Беларуси связана с предстоящими решениями по интеграции 12 23.12.2021, 8:09

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Борис Грызлов

К своим обязанностям Грызлов сможет приступить еще до наступления Нового года.

Ожидающееся назначение Бориса Грызлова российским послом в Беларуси в комитете Госдумы по делам СНГ связывают с предстоящими серьезными решениями в рамках интеграции "союзного государства".

"Я считаю, что это связано с очень большой важностью нынешнего этапа интеграции Союзного государства и с какими-то серьезными определёнными решениями, которые надо проводить при помощи таких тяжеловесов, каковым является Грызлов", - отметил в разговоре с "Интерфаксом" член профильного комитета Госдумы по делам СНГ.

Ранее в среду комитет на закрытом заседании одобрил кандидатуру председателя Высшего совета "Единой России", экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова на должность нового посла России в Беларуси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Госдуме.

Он считает, что к своим новым обязанностям Грызлов сможет приступить еще до наступления Нового года.

Собеседник отметил, что утверждает кандидата на пост посла президент РФ Владимир Путин.

Грызлов сменит на посту посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова. Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь в марте 2021 года указом президента РФ.

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