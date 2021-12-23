закрыть
23 декабря 2021, четверг, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Госдума: Смена посла РФ в Беларуси связана с предстоящими решениями по интеграции

12
  • 23.12.2021, 8:09
  • 8,646
Госдума: Смена посла РФ в Беларуси связана с предстоящими решениями по интеграции
Борис Грызлов

К своим обязанностям Грызлов сможет приступить еще до наступления Нового года.

Ожидающееся назначение Бориса Грызлова российским послом в Беларуси в комитете Госдумы по делам СНГ связывают с предстоящими серьезными решениями в рамках интеграции "союзного государства".

"Я считаю, что это связано с очень большой важностью нынешнего этапа интеграции Союзного государства и с какими-то серьезными определёнными решениями, которые надо проводить при помощи таких тяжеловесов, каковым является Грызлов", - отметил в разговоре с "Интерфаксом" член профильного комитета Госдумы по делам СНГ.

Ранее в среду комитет на закрытом заседании одобрил кандидатуру председателя Высшего совета "Единой России", экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова на должность нового посла России в Беларуси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Госдуме.

Он считает, что к своим новым обязанностям Грызлов сможет приступить еще до наступления Нового года.

Собеседник отметил, что утверждает кандидата на пост посла президент РФ Владимир Путин.

Грызлов сменит на посту посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова. Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь в марте 2021 года указом президента РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип