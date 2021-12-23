Лукашенко решил «бомбить Калининград»1
- 23.12.2021, 8:21
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Москва уже озаботилась неадекватным решением узурпатора.
Объявляя возможность перекрытия литовского участка транзитного пути, Лукашенко в первую очередь бьет по своему главному "союзнику по окопу", который в случае осуществления задуманного останется на зиму без транспортного сообщения с Калининградом, пишет телеграм-канал CYNIC.
Это по праву можно назвать гениальной санкцией, которая как убьет возможность обхода американских санкций, так и принципиально разрушит "калининградскую" ветку.
Москва уже озаботилась таким "гениальным" решением от Лукашенко.
Так еще и посла, который должен был курировать латвийское направление, спешно сменила на "старого волка" "украинского розлива", когда с Латвией кейс накрылся медным тазом.