Лукашенко решил «бомбить Калининград» 1 23.12.2021, 8:21

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Москва уже озаботилась неадекватным решением узурпатора.

Объявляя возможность перекрытия литовского участка транзитного пути, Лукашенко в первую очередь бьет по своему главному "союзнику по окопу", который в случае осуществления задуманного останется на зиму без транспортного сообщения с Калининградом, пишет телеграм-канал CYNIC.

Это по праву можно назвать гениальной санкцией, которая как убьет возможность обхода американских санкций, так и принципиально разрушит "калининградскую" ветку.

Москва уже озаботилась таким "гениальным" решением от Лукашенко.

Так еще и посла, который должен был курировать латвийское направление, спешно сменила на "старого волка" "украинского розлива", когда с Латвией кейс накрылся медным тазом.

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