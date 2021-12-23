Списки на массовые увольнения поступили на ММЗ 6 23.12.2021, 8:23

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Чем ответят рабочие?

На сегодняшний момент на Минский моторный завод (ММЗ) поступили списки на увольнения, в которых фигурируют порядка 160 сотрудников, сообщает телеграм-канал БОР.

«Наверняка это не первая такая указивка от бесстрашных будущих уголовников. И наверняка не последняя.

Как показывает практика, попасть в этот список равносильно тому, чтобы получить волчий билет. Эти люди редко находят новую работу. Особенно на госпредприятиях. Так, может, пора начать отстаивать свои права там, где вы есть? Там, где вы уже вложили свои силы и время на то, чтобы эти заводы работали?

Решение только за вами», — напоминает Белорусское объединение рабочих.

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