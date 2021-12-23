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В Гомеле россиянин поджег автомобиль милицейского начальника и проколол колеса 39 троллейбусов

  • 23.12.2021, 8:28
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В Гомеле россиянин поджег автомобиль милицейского начальника и проколол колеса 39 троллейбусов

Гражданин России проживал в городе по белорусскому виду на жительство.

В Гомеле задержали россиянина, который поджег автомобиль первого замначальника гомельского Управления Департамента исполнения наказаний и проколол колеса 39 троллейбусов. Об этом Таракану доложил начальник УКГБ по Гомельской области Александр Мельников, передает СТВ.

Подозреваемый является гражданином России, но проживал в Гомеле по белорусскому виду на жительство.

По версии КГБ, преступление он совершил по «экстремистским, политическим мотивам», а колеса в троллейбусах пробил для остановки движения общественного транспорта.

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