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В Беларуси — острая нехватка картошки и основных продуктов питания

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  • 23.12.2021, 8:36
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В Беларуси — острая нехватка картошки и основных продуктов питания

Их массово завозят из-за границы.

Беларусь за 10 месяцев этого года заметно увеличила импорт картошки — почти на 60% к аналогичному периоду 2020-го. Это следует из данных Белстата. Причем ввозим мы ее в том числе из европейских стран, которые попали под контрсанкции. Наша страна стала больше завозить также свинины и курицы (экспорт последней упал). Рост импорта происходит на фоне проблем в сельском хозяйстве и производстве — падение урожая картофеля и овощей открытого грунта, сокращение выпуска мяса, а в некоторых регионах — и молока, пишет zerkalo.io.

Картошки купили на 10 миллионов долларов

В январе-октябре Беларусь купила за рубежом 27 тысяч тонн картофеля на сумму 9,8 млн долларов. Это больше прошлогоднего объема на 10 тысяч тонн (+58,8%).

Главный поставщик — Украина. На ее долю приходится 36% всего картофельного импорта. Доля России — 21%. Еще мы покупаем мы картошку в Германии (10%), в Нидерландах (7,7%), Северной Македонии (6,6%) и Египте (5%). Небольшие объемы привозят из Израиля, Ирана, Литвы, Финляндии и даже Франции. Больше всего импортировали картошки в июне и в октябре.

Ранее чиновники поясняли, что из-за рубежа ввозится молодой картофель, семенной и те сорта, которые больше, чем отечественные подходят для производства чипсов. При этом Беларусь остается страной, которая больше продает этого продукта, чем покупает. Впрочем, в свете нынешнего неурожая уменьшился и экспорт: с прошлогодних 226,4 тысяч тонн до 192,8 тысяч тонн. Хотя из-за роста цен заработать на экспорте картофеля в этом году получилось больше — 52,9 млн долларов против 33,7 млн годом ранее.

Как сообщалось, свое производство картофеля в этом году в Беларуси упало на 8,1%. Его вырастили 643,1 тысяча тонн.

На импортную свеклу и морковь потратили 7 миллионов долларов

Очень большой рост импорта по группе «морковь, свекла столовая и аналогичные съедобные корнеплоды». Ввезли мы их за 10 месяцев 17 тысяч тонн — на 7 млн долларов. Это в три раза, или на 11,5 тысячи тонн больше, чем год назад. Тогда на грунтовые овощи потратили 2,6 млн долларов. Основной поставщик — Украина. Оттуда пришло 59,3% всего импорта.

В этом году Беларусь купила огурцов — 7,2 тысячи тонн на 7,8 млн долларов. Это на 5 тысяч тонн больше, чем годом ранее. То есть рос более чем в три раза. При этом 90,8% поставок приходится на Россию.

Зато меньше мы импортировали яблок и помидоров. Первых — 185 тысяч тонн (на 1 тонну меньше) на 109 млн долларов, вторых — 28,6 тысяч тонн (минус 10,4 тысячи тонн) на 35,4 млн долларов.

Напомним, что овощей открытого грунта в этом году Беларусь собрала 120,7 тысяч тонн. Это на 24,4% меньше, чем год назад. Их урожайность тоже оказалась ниже почти на 13%.

Свинину покупаем в России

Увеличила Беларусь в этом году и импорт мяса — больше прошлогоднего куплено свинины, говядины (в замороженном виде) и птицы. Импорт охлажденной говядины уменьшился.

Беларусь за 10 месяцев этого года импортировала 29,5 тысяч тонн свинины на 74,2 млн долларов. Это на 49% или 9,7 тысяч тонн больше, чем годом ранее. В основном везут этот вид мяса из России (70,6%), немного из Дании (13,3%) и Нидерландов (11,6%).

Как следует из данных Белстата, импорт свинины оказался заметно больше экспорта. В этом году белорусские производители продали ее за рубеж 2,2 тысячи тонн на 4,5 млн долларов. Основные покупатели Россия (69,4%) и Казахстан (26,9%).

Замороженной говядины в январе-октябре этого года ввезли в страну 5 тысяч тонн на 20,7 млн долларов. Это плюс 2,2 тысячи тонн или 78,6% к уровню прошлого года. Больше всего ввезено из Украины (58%). Покупали еще в России (29,7%), Италии (11,3%).

Говядины охлажденной купили у зарубежных производителей меньше — 312 тонн (на 2 млн долларов). Тогда как в прошлом году за 10 месяцев было ввезено 2 тысячи тонн (6,9 млн долларов).

Оба вида говядины Беларусь экспортирует. Причем продаем мы ее за рубеж больше, чем покупаем. В январе-октябре охлажденной поставили за границу 68 тысяч тонн — на 252,3 млн долларов, замороженной — 64,6 тысяч тонн (на 241,5 млн долларов). По сравнению с прошлым годом экспорт первой снизился на 2,4 тысячи тонн, второй — увеличился — на 11,3 тысяч тонн. Более половины продаем в Россию. В числе импортеров мороженой говядины — Китай (34%).

Данные Белстата свидетельствуют, что мы покупаем за рубежом и мясо птицы. За 10 месяцев этого года потратили на это 29,8 млн долларов, купив 19 тысяч тонн. Рост к прошлому году — 8,1%, или 1,4 тысячи тонн.

Беларусь остается экспортером мяса птицы, но поставки в 2021 году снизились. Если в 2020-м мы поставили за рубеж 173,4 тысячи тонн, то в 2021-м — уже 155,5. Впрочем, рост цен и тут помог увеличению объемов экспорта. За меньшее количество мы получили больше денег — 268,7 млн долларов против 264,2 млн в прошлом году.

Какая ситуация с молоком

В страну ввозится небольшое количество молока, но оно не сопоставимо с масштабами белорусского молочного экспорта. Так, если молока и сливок сгущенных сухих ввезли в январе-октябре 2021 года 2,6 тысяч тонн (на 3,8 млн долларов), то продали за рубеж 179,9 тысяч тонн (на 453 млн долларов).

Данные Белстата в очередной раз подтверждают заявления экспертов, что столь существенный рост белорусского экспорта — это следствие выросших цен, а не физического объема поставок. За 10 месяцев прошлого года Беларусь продала за рубеж 184,5 тысяч тонн молока и сливок, сгущенных в сухом виде. Это меньше, чем в этом году, на 4,6 тысяч тонн, или 2,5% (при этом в денежном выражении больше на 55,8 млн долларов или 14%).

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