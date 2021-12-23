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Мнение: Москва устанавливает «смотрящего», который должен загрызть Лукашенко

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  • 23.12.2021, 8:41
  • 9,764
Мнение: Москва устанавливает «смотрящего», который должен загрызть Лукашенко
Борис Грызлов

«Вилять» диктатору становится все сложнее.

Новым послом России в Беларусии станет председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Москва плотно взялась за Лукашенко. "Вилять" теперь становится еще сложнее - это очередное стремление "зажать в тиски". С другой стороны, это может катастрофично сказаться на суверенитете и независимости, пишет телеграм-канал CYNIC.

Таким образом, Москва устанавливает "смотрящего", который по идее должен "загрызть" Лукашенко, если он пойдет дорогой мновекторности (см. кейс "переговоров с Западом" во имя легитимизации).

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