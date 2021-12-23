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Курдский активист рассказал, как белорусские силовики организовывали мигрантов на прорыв границы

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  • 23.12.2021, 8:45
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Курдский активист рассказал, как белорусские силовики организовывали мигрантов на прорыв границы
фото: anadolu agency

Белорусские военные в том числе бросали камни в польских пограничников.

Издание LRT со ссылкой на курда под псевдонимом Галиб, который выступал посредником между белорусскими властями и мигрантами, рассказало о том, как готовился силовой прорыв польской границы.

Галиб рассказал журналистам, что был связан с курдской оппозицией и его отъезд в Беларусь был согласован с партией. Его хорошо знали в северном Ираке и поэтому он имел авторитет среди мигрантов. Это заметили белорусские силовики и предложили ему быть посредником между мигрантами и белорусскими властями.

Галиб рассказал журналистам, что 8 ноября, когда сотни мигрантов подошли к польской границе, белорусские силовики раздали им инструменты для прорыва ограждения – в том числе лопаты, топоры и кусачки.

Сотрудники белорусских спецслужб имели телефон и постоянно были на связи с Галибом. Когда готовилась попытка масштабного прорыва границы на переходе Брузги–Кузница силовики звонили ему 15-16 раз за день.

Самого Галиба заставляли спрашивать у мигрантов, готовы ли они принять участие в силовом прорыве. Планировалось, что группа иностранцев повредит забор, а остальные последуют за ними. По словам Галиба, к польской границе мигрантов сопровождали белорусские силовики в штатском. Силовики в том числе бросали камни в польских пограничников во время попытки прорыва.

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