Ученые раскрыли тайну рогатых шлемов, обнаруженных в 1942 году 23.12.2021, 8:52

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Они оказались гораздо древнее, чем специалисты предполагали ранее.

Археологи в Дании повторно проанализировали те шлемы, которые были изготовлены еще в бронзовом веке. Их обнаружили в 1942 году в местном болоте. С помощью современной техники получилось установить, что на самом деле шлемы гораздо древнее, чем специалисты предполагали ранее.

Об этом сообщает Science.

Шлемы были найдены совершенно случайно рабочим, который в 1942 году добывал торф на болоте. Тогда он лопатой проткнул шлем из бронзы, украшенный рогами. Кроме того, на находке присутствовал клюв какой-то хищной птицы и огромные глаза. После этого на болоте были проведены поиски других артефактов. Специалистам удалось отыскать еще один такой же шлем, который практически ничем не отличался от первого.

Интересным моментом стало то, что второй артефакт погрузили в болото на блюде, изготовленном из дерева. За счет этого исследователи сделали выводы, что изделия являются на самом деле подношениями богам.

Долгое время ученые считали, что реликвиями владели викинги, но в 2019 году было проведено исследование, которое продемонстрировало, что шлемы более древние. Анализ показал, что они были изготовлены в 900 году до нашей эры. Соответственно, с момента из создания прошло уже практически три тысячелетия, а на этой территории первые викинги появились только 1500 лет назад.

Также анализ показал, что артефакты были раньше украшены очень длинными перьями, а также волосами из конской гривы. Подобное не характерно для народов, проживавших тогда в Северной Европе, в отличие от бычьих рогов, которыми также были украшены шлемы.

Специалистами была выдвинута достаточно интересная гипотеза. Они считают, что подобный декор стал результатом вдохновения символикой, которая использовалась на территории Сардинии. Но никто не знает, что связывало между собой две части Европы, между которыми было огромное расстояние.

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