Нацбанк не аттестовал топ-менеджера РРБ-Банка 23.12.2021, 8:59

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Раньше он был председателем правления.

Нацбанк не аттестовал топ-менеджера РРБ-Банка. 20 декабря специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что Виталий Дранкевич не соответствует требованиям к банковским управленцам. На сайте банка указано, что он занимает позицию главного исполнительного директора. Напомним, в феврале нынешнего года эта же комиссия не аттестовала Дранкевича, который на тот момент занимал позицию председателя правления с марта 2016 года.

Виталия Дранкевича признали не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности руководителя банка и небанковской кредитно-финансовой организации. О причинах такого решения Нацбанка не сообщается. Сейчас банкир занимает позицию главного исполнительного директора. Информация об этом размещена на сайте финучреждения.

Напомним, ранее регулятор признал Дранкевича не соответствующим требованиям к банковским управленцам в феврале этого года. На тот момент он занимал позицию председателя правления банка. Повторную оценку на соответствие после «неуда» от Нацбанк можно было пройти через 6 месяцев.

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