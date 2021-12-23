В Беларусь прилетел самолет с 1,1 миллиона доз китайской вакцины

В Беларусь прилетел самолет с 1,1 миллиона доз китайской вакцины2
- 23.12.2021, 9:06
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Полет проходил в течение девятнадцати с половиной часов.
В Беларусь 23 декабря прилетел из Пекина очередной самолет с вакциной против COVID-19, сообщает МЧС.
Самолет Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси приземлился ночью с 1,1 миллионом доз вакцины Vero Cell.
Полет проходил в течение девятнадцати с половиной часов с посадками для дозаправки в России. Военные летчики пересекли пять часовых поясов в каждую сторону, сообщили в Минобороны.
По данным китайской стороны, вакцина эффективна, в том числе, против новых штаммов COVID-19.
Ранее Минздрав сообщал, что именно Vero Cell планируется прививать детей в возрасте 12−17 лет. Прививочная компания стартует 27 декабря.