В Беларусь прилетел самолет с 1,1 миллиона доз китайской вакцины 2 23.12.2021, 9:06

1,384

Полет проходил в течение девятнадцати с половиной часов.

В Беларусь 23 декабря прилетел из Пекина очередной самолет с вакциной против COVID-19, сообщает МЧС.

Самолет Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси приземлился ночью с 1,1 миллионом доз вакцины Vero Cell.

Полет проходил в течение девятнадцати с половиной часов с посадками для дозаправки в России. Военные летчики пересекли пять часовых поясов в каждую сторону, сообщили в Минобороны.

По данным китайской стороны, вакцина эффективна, в том числе, против новых штаммов COVID-19.

Ранее Минздрав сообщал, что именно Vero Cell планируется прививать детей в возрасте 12−17 лет. Прививочная компания стартует 27 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».