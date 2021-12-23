«Даже гипотетически»: Кремль запретил Лукашенко и Макею угрожать ЕС отключением транзита газа 3 23.12.2021, 9:13

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фото: ТАСС

Песков объяснил, почему.

В Кремле даже гипотетически не предполагают возможность перекрытия Беларусью транзита российского газа в Европу. Российские власти исходят из того, что РФ продолжит исполнять все свои обязательства, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

Отвечая на вопрос о позиции Кремля относительно угрозы Александра Лукашенко случае новых санкций против Минска перекрыть соответствующий транзит, он сказал:

«Позиция такая, что мы не хотели бы это как-то предполагать даже гипотетически, поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий».

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что перекроет российский газопровод, который идет через территорию Беларуси, в Европу.

Впервые он заговорил про это 11 ноября. Позже не раз упоминал об этом в различных интервью.

При этом 1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «[Путин] выразил понимание этих жестких ответов [Лукашенко], но с другой стороны президент, конечно, рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа».

Вместе с тем сама Россия перекрыла поставки газа через Беларусь. Последние дни российская компания «Газпром» не забронировала мощности газопровода Ямал–Европа, который идет через Беларусь в Европу.

Так, на 22 декабря «Газпром» не забронировал мощности ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий. А ранее мощности не были забронированы «Газпромом» на 21 декабря. В связи с этим транзита газа по Ямал–Европа в Германию был приостановлен.

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