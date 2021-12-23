В Украине задержали фейкового президента 23.12.2021, 9:27

Мужчина даже создал свое собственное «правительство».

Мужчина в украинском Днепре избрал себя "президентом Украины" и создал свое "правительство". Его подозревают в подрыве государственной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным правоохранителей, мужчина отрицал легитимность нынешней украинской власти и призывал фактически к насильственному ее свержению.

Он собирал единомышленников в ряды "всеукраинского национального конгресса" и пытался сформировать теневое правительство. При этом на первом же собрании "конгресса" его избрали "президентом Украины". Кроме того, были назначены - "председатель Верховной рады", "премьер-министр", "руководители" силовых ведомств, а нынешние госорганы они признали "террористическими структурами". Также он пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО и украинских военных.

Мужчина уже задержан. В ходе обыска у него изъяли:

печати и бланки фейковых псевдообразований;

компьютерную технику и мобильные телефоны;

"фейковые" распоряжения и "дипломатические паспорта".

Задержанному сообщили подозрение по статье 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.

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