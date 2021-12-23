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БелЖД сообщила об опоздании двух поездов из-за столкновения со стадом коров

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  • 23.12.2021, 9:41
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БелЖД сообщила об опоздании двух поездов из-за столкновения со стадом коров

ЧП случилось на перегоне Власье — Изоча на территории России.

Пассажирский поезд № 83 Санкт-Петербург — Гомель 22 декабря въехал в стадо коров, сообщает БелЖД. Из-за инцидента опоздали несколько поездов.

ЧП случилось 22 декабря около 0.25 на перегоне Власье — Изоча на территории России. Поезд № 83 Санкт-Петербург — Гомель столкнулся со стадом коров. Пассажиры и железнодорожники не пострадали, но тепловоз получил незначительные повреждения из-за чего его пришлось заменить.

В результате инцидента поезда № 83 Санкт-Петербург — Гомель и № 51 Санкт-Петербург — Минск/Брест следовали с опозданием на 3 часа 40 минут и 2 часа соответственно.

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