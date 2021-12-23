Предлог для войны или блеф: что стоит за ультиматумом Путина 10 23.12.2021, 9:48

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Мнение экспертов.

21 декабря Владимир Путин заявил, что Россия имеет полное право "принимать военно-технические меры" в ответ на действия НАТО, которые он назвал агрессивными. Слова российского президента многие восприняли как ультиматум и прямую угрозу начать военные действия против Украины, около которой продолжают концентрироваться российские войска. Но насколько серьезными считают угрозы Путина западные эксперты - и как они оценивают истинные намерения Кремля?

Предупреждение Путина последовало за публикацией на сайте МИД России проектов соглашений между Москвой с одной стороны и Вашингтоном и Брюсселем с другой. Этот шаг вызвал недоумение у экспертов - решение обнародовать тексты, вокруг которых ожидаются сложные переговоры, идет вразрез с дипломатической практикой.

Во вторник на ежегодной коллегии министерства обороны Путин потребовал от Запада долгосрочных юридических гарантий - но тут же уточнил, что им нельзя доверять. При этом Путин заявил, что его слова не нужно расценивать как ультиматум.

Под гарантиями в Москве понимают отказ НАТО от приема стран, входивших в СССР, и от любой военной деятельности на их территории. В одном из документов отдельно упоминается Украина.

Представители Госдепартамента США и генеральный секретарь НАТО уже назвали часть этих предложений неприемлемыми - например, предложение решать судьбу Украины и других государств без их участия. При этом они выразили готовность к переговорам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал во вторник, что обсуждения идут по нескольким дипломатическим каналам, но планов насчет новой встречи американского президента Джо Байдена с Путиным на данный момент нет.

Заранее невыполнимые требования?

"Это ультиматум, опирающийся на реальную угрозу использования военной силы", - так оценил речь Путина в разговоре с Русской службой Би-би-си Майкл Кофман, глава российской программы в Центре военно-морского анализа США.

Слова российского президента и предшествовавшие им действия МИД РФ - свидетельство того, что Москва решилась на проведение военной операции против Украины, считает военный аналитик.

Когда проекты соглашений были опубликованы, он пришел к выводу, что Россия не только просит невозможного, но и делает это в той форме, которая точно приведет к отказу - потому что серьезные переговоры ведутся за закрытыми дверями.

Это беспокойство разделяет Иэн Келли, служивший представителем США при ОБСЕ и послом в Грузии в администрации президента Барака Обамы. "Когда страны всерьез хотят обсудить документы, они не публикуют их. Сам факт публикации фактически делает их требованием, а не приглашением к переговорам", - сказал он разговоре с Би-би-си.

Американский дипломат также согласился, что предложения России оказались настолько односторонними, что их обсуждение обречено на провал. "Россияне знают, что мы не будем обсуждать с Россией европейскую безопасность без привлечения наших [европейских] союзников. - сказал Келли.

- Я боюсь, что это просто предлог и оправдание для военных действий, что Россия выдвигает эти предложения, зная, что мы не можем их обсуждать".

Он добавил, что если против расширения НАТО на восток Путин протестует, по крайней мере, с 2008 года, то требование к альянсу отказаться от всякого военного сотрудничества с постсоветскими странами возникло совсем недавно.

Истинные намерения - загадка?

Менее однозначную оценку опубликованных текстов высказал бывший посол Великобритании в России сэр Родерик Лайн. "Это может быть стартовым предложением в попытке заставить Запад участвовать в переговорах; или может служить ультиматумом, отвержение которого будет использовано для начала войны", - говорится в его заметке на сайте Королевского института международных отношений "Чатэм-хаус".

Другой специалист из Британии, директор Института России в Королевском колледже Лондона Сэм Грин, призвал коллег не придавать слишком много значения словам российского президента. "Вот что хочу сказать всем, кто прислушивается к сигналам, которые сейчас посылает Москва. Путин, который готовится к войне, звучит точно так же, как Путин блефующий - и это делается намеренно, - написал Грин в "Твиттере". - Ответы нужно искать не в его выступлениях. Они - в тонкостях российской политики и в том, что помогает власти Путина".

Не торопиться с выводами призвал и Майкл Макфол, бывший посол США в России: "Я не знаю, решил ли Путин начать полномасштабное вторжение на Украину. И вы этого не знаете".

Другой темой для обсуждений в экспертной среде стали возможные действия администрация Байдена в случае начала войны.

В воскресенье колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус написал со ссылкой на источник в администрации Байдена, что США рассматривают возможность поддержки партизанского движения против российской армии, если та вторгнется на территорию Украины. В качестве примера он ссылается на советское вторжение в Афганистан, когда США вооружали моджахедов.

Однако Майкл Кофман считает подобные прогнозы спекуляцией: "Слишком рано говорить об этом - все зависит от того, как поступит Россия".

По его мнению, сейчас можно предсказать лишь то, что кроме экономических и политических санкций, использование военной силы со стороны России приведет к пересмотру существующих договоров.

Он полагает, что первым последствием новой войны на Украине может быть выход США из Основополагающего акта Россия - НАТО, подписанного в 1997 году. Этот договор, кроме прочего, ограничивает военное присутствие США и НАТО на территории стран Балтии, и Вашингтон может отказаться от этих обязательств.

Военный эксперт также ожидает пересмотра приоритетов США во внешней политике. Сейчас администрация Байдена направляет основные ресурсы на соперничество - и порой сотрудничество - с Китаем, но в случае эскалации на Украине значение России может вырасти, даже если она не выйдет на первый план.

Диалог возможен?

Иэн Келли, бывший посланник США при ОБСЕ, считает, что лучшей стратегией для предотвращения эскалации может стать четкий протест со стороны Вашингтона - вместе с готовностью к диалогу.

"Конечно, мы готовы к диалогу о вопросах безопасности, и для этого есть много площадок, в том числе ОБСЕ. Но мы не откажемся от договоров, которые мы уже подписали с нашими союзниками в Европе", - формулирует возможный ответ бывший дипломат.

Речь идет о том, что Москва, кроме прочего, требует от НАТО отказаться от разворачивания дополнительных войск в странах, которые вступили в альянс после 1997 года - это 14 государств Центральной и Восточной Европы, в том числе граничащие с Россией страны Балтии.

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