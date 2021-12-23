«Многие идут за елкой только 31 декабря» 2 23.12.2021, 9:49

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Журналисты заглянули на елочные базары Минска и узнали цены на новогодние деревья.

У вас уже стоит новогодняя, украшенная елка? Если нет, то сообщаем, что несколько дней назад в столице заработали елочные базары, их в этом году 79. Расположены они во всех микрорайонах Минска. На один из них наведался корреспондент Myfin.by, чтобы узнать – почем лесные красавицы, откуда они прибывают в города, и сколько придется заплатить за самовольную рубку.

Не метражом единым

Город украшен праздничными огнями, магазины зазывают рождественскими скидками – значит пора за елкой, пахнущей новогодним весельем. Одна из площадок, на которой развернулась торговля новогодними деревцами, расположилась вблизи одной из диспетчерских станций общественного транспорта, посему, как только автобус или троллейбус прибывал на конечную остановку, кто-нибудь из пассажиров обязательно подходил и интересовался – почем елки? Тот же вопрос задал продавцу Виктору и я.

– Наши елки и сосны оценены не в зависимости от «роста», как это по традиции делают большинство конкурентов, а исходя из красоты дерева. Чем оно пышнее, тем дороже. Стоят елки и сосны от 35 до 80 рублей. Хотя, конечно же, их высота тоже имеет значение. Но не увеличивать же цену вот за эту верхушку, – показал он на елку, у которой место «под звезду» простерлось в небеса на добрых полметра.

За елками – после зарплаты и в канун праздника

Чтобы иметь возможность торговать елками на одной из 79 площадок в Минске, любой субъект хозяйствования, как сообщили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, должен выиграть это право на аукционе. Что касается времени работы базаров и стоимости живых елей, то их устанавливают сами продавцы.

– Фирма, в которой я работаю, торгует овощами и фруктами, но 6 лет тому назад решила в зимний сезон заняться продажей елок. Обычно в год мы продаем около 1000 елей и сосен на 5 площадках. То есть, примерно по 20 штук в день, – рассказал Виктор.

Собеседник торгует зелеными красавицами уже 6 лет. Интересуемся, в какие дни покупают больше новогодних деревьев.

– Когда зарплату дают, или аванс. Как только деньги выплачивают, сразу покупательская активность возрастает. А дают обычно ближе к католическому Рождеству. Есть еще одна интересная закономерность – многие покупают деревце 31 декабря – народ ждет до последнего, с надеждой на скидку. Но лучшие-то к этому времени уже разбирают, и можно остаться на Новый год не с елкой, а с «палкой». Не один и не два человека приходят за елкой вечером 31-го, и приходится скидку делать – все лучше, чем в костер, – поделился Виктор.

Влияют ли на спрос пластиковые елки?

В целом же торговля елками, по словам опытного продавца, сейчас идет не так активно, как несколько лет назад.

– Раньше брали больше. Заметно больше. И не синтетика, которая заменила многим настоящую елку, виной, я думаю, – выросшая конкуренция. Раньше так много елочных базаров не было в Минске, – объясняет продавец.

Самый неприятный момент в его сезонной работе (если не брать в расчет необходимость торчать на морозе 10 дней) – воровство. В прошлом году, например, злоумышленники украли несколько елок, оставленных на ночь.

Откуда же привозят елки в столицу?

– Мы ежегодно ездим в одно и то же место – в питомник в один из лесхозов Гродненской области, за Мир. Хозяин предварительно звонит и договаривается с лесничим, и когда мы приезжаем на место, то сами деревья не рубим – они уже лежат в кучках, рассортированные по величине и пушистости, дожидаясь покупателей. Продавец называет цену за ту или иную кучку, мы забираем понравившуюся, и грузим, – вводит в курс дела Виктор.

А что если не на базар идти, а самому в лес податься, и сэкономить? Это может быть чревато – за незаконную вырубку можно получить весьма солидный штраф. Физическое лицо лишится от 5 до 50 базовых величин (от 145 до 1450 рублей), ИП – от 20 до 200 (580-5800 рублей), на юрлицо будет наложен штраф от 50 до 300 базовых (1450-8700 рублей).

Сосны популярнее елок?

Большинство из трех десятков деревьев, которые находились в обед на елочном базаре, стоили от 40 до 60 рублей. Но можно было и за 80 приобрести красавицу высотой за 2 метра. Дорого ли это? Да, дорого – ведь тот же Минский лесхоз, который будет до 31 декабря включительно продавать елки и сосны на ул. Багратиона, 70, объявил о фиксированных ценах, привязанных к высоте дерева: ель высотой до 1 м будет стоить 19,2 рубля, от 1 до 2 м – 26,4 рубля, от 2 до 3 м – 33,6 рубля.

Два из трех деревьев, купленных за то небольшое время, что корреспондент находился на елочном базаре, – это сосны. Но среди трех десятков их было всего несколько штук. Не берут?

– Наоборот, раскупают очень охотно. Но их неудобно перевозить – они хрупкие – их как елки в кузове не утрамбуешь, сразу ломаются. А надо же уместить как можно больше… Хотя народ их с удовольствием покупает, – рассказал Виктор.

Покупательница Светлана, например, сосну вместо ели покупает уже тритий год подряд:

– Причин сразу несколько. Во-первых, она пахнет куда сильней, - когда входишь в дом, настроение сразу «новогоднее», – говорит она, улыбаясь. – Во-вторых, она стоит лучше – не так сыплются иголки, и дольше не опадают. В-третьих, она пушистее, чем елка, хотя ветки, конечно, реже, – объясняет свой выбор Светлана.

Приятная работа

А сколько же удается заработать на продаже новогодних красавиц? Окупает ли мучения на морозе зарплата?

– Все лучше, чем дома сидеть… Я только продавец, моя зарплата – это процент с продаж. Какой – говорить не буду. Деньги небольшие – ведь продаешь в день в среднем порядка 20 деревьев, но при этом приходится мерзнуть с утра до вечера. Но настроение эта работа поднимает, – когда люди постоянно радуются, покупая елку, то и сам улыбаешься жизни, – резюмировал Виктор.

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