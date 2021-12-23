«Ведрами сливаем воду с натяжных потолков!» 4 23.12.2021, 9:56

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В Минске во время капремонта затопило квартиры.

Фотографии в стиле «за минуту до катастрофы» в редакцию прислали жители дома 5/1 на улице Воронянского. На кадрах — провисшие от воды натяжные потолки, готовые вот-вот взорваться. Причина — капремонт, который начали в доме летом, но приступить к кровельным работам успели лишь в сезон дождей и заморозков. Жители в ужасе: «Сейчас мороз, не течет. Но мы со страхом ждем оттепели», пишет onliner.by.

«Как гром среди ясного неба»

Со слов жителей, капитальный ремонт брежневки планировался давно, но все время откладывался.

— В начале 2020 года мы узнали, что капремонт запланирован на 2021-й, но в конце года наш дом просто убрали из списка. Мы были в полной уверенности, что в 2021 году у нас ничего не предвидится, — вспоминает события жительница верхнего этажа Светлана. — И вдруг, как гром среди ясного неба, объявление: «С 15 июля в доме начинается капремонт». В июле! Когда обычно такие работы начинают в мае, чтобы точно успеть к холодам. Очевидно, что сроки нереальные: еще ни в одном доме не удавалось справиться с капремонтом за три месяца. Минимум полгода!

Как и боялись люди, завершить ремонт к запланированному 31 октября рабочие не успели. При этом среди незавершенного оказались кровельные работы.

— С середины июля процесс пошел: делали фасад, меняли трубы, отключали газ для подключения счетчиков — что угодно, только не крышу. Все волновались, потому что шел октябрь, ремонт был далек от завершения, а за крышу еще даже не принялись. И только в ноябре, после наступления сезона снегов и дождей, рабочие сняли старое покрытие, — жалуются соседи. — И конечно, вода хлынула в квартиры!

«Ведро воды утром, ведро воды вечером»

Шестое декабря Светлана вспоминает с ужасом: зашла в зал, а натяжные потолки висят под тяжестью воды. С тех пор в комнате отключено электричество, вместо люстры дырка, а под ней тазик на случай потопа.

— Накопившуюся воду приходилось сливать с потолка дважды в день — утром и вечером. Отключили электричество, сняли люстру и в дырку от люстры сливали воду. Ведро воды утром, ведро воды вечером. И так каждый день, — вспоминает женщина. — Сегодня 21 декабря, а вода все еще продолжает литься! Да, ее уже меньше, но в тазик капает постоянно. Мало того, вчера в коридоре и на кухне появились новые подтеки. И это при том, что строители уже положили первый слой новой крыши.

Еще хуже ситуация выглядит в квартире Тамары Николаевны. Там от воды пострадал не только потолок, но и стены с ламинатом.

— Ведрами лилось, натуральный ливень! Я по 20—50 ведер выносила каждый день. Ну а как? На крыше то каток, то вода. Чтобы хоть как-то просушивать потолок, пока не течет, пришлось снять отделку. Посмотрите, как вздулся ламинат, что происходит с обоями! Слава богу, меня пронесло, хотя бы комнаты не затопило! — говорит женщина.

Но радость Тамары Николаевны оказалась преждевременной. Драма развивалась прямо на наших глазах. Заглянув в спальню, пришлось констатировать неприятное: очевидно (по нависающему над кроватью потолку), напасть добралась и сюда.

— Кошмар! Этого не было еще в пятницу! Вы видите, что происходит, — с ужасом оценивает «пузырь» хозяйка (этим же днем специалисты сольют оттуда шесть ведер воды).

«Ощущение, что о реальном масштабе проблемы мы узнаем весной»

Соседи не понимают, почему вода продолжает течь уже после того, как первый слой крыши установлен. Люди боятся, что новую кровлю положили прямо на воду, сейчас она замерзла, но по весне даст о себе знать с новым размахом.

— Единственный вывод, который можно сделать: крышу положили прямо на потоки воды, она затекла в пустоты и стыки между плитами и продолжает заливать наши квартиры. Я просто не понимаю, почему нельзя было сделать крышу в сухое время года? Зачем ждать дождей/снега/морозов и портить людям жизнь и ремонты?! — возмущаются люди. — В моей квартире был сделан ремонт. Теперь натяжной потолок безнадежно испорчен. Его надо снимать, высушивать, обрабатывать потолок, чтобы впоследствии не возникли плесень и грибок, проверять проводку, так как текло две недели и продолжает течь. Кто это все мне компенсирует? Кто компенсирует мне моральный ущерб? Кто компенсирует мне мое время, потраченное на бесконечный приход-уход и сливание литров воды? У меня ребенок, и как мне жить с ним в этой квартире? А главное: сколько еще дней, недель, месяцев будет продолжать литься эта вода?! Ощущение, что о реальном масштабе проблемы мы узнаем весной, когда весь снег массово начнет таять.

Других претензий к ремонту нет

Справедливости ради, других претензий к капремонту у жителей нет.

— Я благодарна строителям за очень быструю установку труб и счетчиков — мы без воды были буквально три дня, когда многие ждут включения месяц. В доме сделали красивые фасады, а прораб молниеносно реагирует на любые просьбы и ЧП: сам приглашает электриков, мастеров, специалистов, которые помогают сливать воду из потолков, — говорит Светлана. — То есть я не критикую никого. Меня просто волнует вопрос, почему так затянули с крышей.

Прораб: «Все самое страшное позади»

Onlíner связался с прорабом, который ведет капремонт. Александр Леонидович рассказал нам, что произошло:

— По проекту у нас идет полный съем крыши, а полный съем — это снятие до плит жильцов. К сожалению, во время работ несколько квартир мы немножко подтопили. На данный момент все устранено, над квартирами уже выполнен пирог крыши почти в 100-процентном объеме.

— Мы вчера были на объекте, и там снова было залитие, хотя первый слой крыши уже лежит. Люди переживают, что потопы не прекратятся. Как это можно объяснить?

— Видимо, вода попала в пустоты, может, человеческий фактор, может, камушек попал под пароизоляцию. Но это остатки. Все самое страшное уже позади. Никаких потопов уже не будет.

— А подскажите, почему не успели завершить работы в срок? И нормально ли по нормам делать крышу в сезон холодов и дождей?

— Дожди у нас идут круглый год, поэтому не важно, какой сезон. Если еще два-три года назад на капремонт давали 10 месяцев, сегодня только три, а объемы на самом деле большие. Начали тогда, когда выиграли тендер.

— Пострадавшим компенсируют ущерб от залитий?

— Да, конечно. Это было сказано каждой пострадавшей квартире. После актов о залитии будет составляться дефектный акт (в некоторых квартирах он уже составлялся), на основании этих документов будем оплачивать и ремонтировать. В любом случае мы от этого никуда не денемся.

— А когда планируете завершить работы по капремонту дома?

— К Новому году дом планируем сдать полностью. Крышу закончим ориентировочно через неделю: основной пирог уже смонтирован, сейчас катают финишный, еще несколько дней уйдет на финальный ремонт (декоративные элементы, ограждения и прочее). Дорожки, тротуары и благоустройство также будут готовы до конца года.

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