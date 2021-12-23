Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил свою Нобелевскую премию на благотворительность

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил свою Нобелевскую премию на благотворительность4
- 23.12.2021, 10:03
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Деньги получили организации, помогающим людям с тяжелыми заболеваниями.
Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил премию организациям, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, в том числе СМА, а также организациям, поддерживающим журналистов, сообщает znak.com.
Общая сумма премии составила 40,2 миллиона российских рублей, что равняется примерно 544 тысячам долларов по курсу.
Муратов рассказал о том, что по 5 миллионов российских рублей было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра», помогающему детям с СМА, фонду помощи хосписам «Вера».
Еще 10 миллионов российских рублей были перечислены в медицинский фонд работников СМИ, благодаря которому, в частности, сотрудникам разных изданий помогают бороться с такими тяжелыми заболеваниями, как рак.
Часть средств пошла на создание фильма о положении прессы в России, на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты».
«Осталось немного в качестве заначки [для «Новой газеты"] - мало ли что случится», — сказал Муратов.
В этом году Нобелевскую премию мира разделили между собой Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессу. Муратов посвятил премию своим погибшим друзьям и коллегам, а также тем, кого объявляют «иноагентами, нежелательными элементами».