закрыть
23 декабря 2021, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил свою Нобелевскую премию на благотворительность

4
  • 23.12.2021, 10:03
  • 2,358
Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил свою Нобелевскую премию на благотворительность
Дмитрий Муратов

Деньги получили организации, помогающим людям с тяжелыми заболеваниями.

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил премию организациям, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, в том числе СМА, а также организациям, поддерживающим журналистов, сообщает znak.com.

Общая сумма премии составила 40,2 миллиона российских рублей, что равняется примерно 544 тысячам долларов по курсу.

Муратов рассказал о том, что по 5 миллионов российских рублей было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра», помогающему детям с СМА, фонду помощи хосписам «Вера».

Еще 10 миллионов российских рублей были перечислены в медицинский фонд работников СМИ, благодаря которому, в частности, сотрудникам разных изданий помогают бороться с такими тяжелыми заболеваниями, как рак.

Часть средств пошла на создание фильма о положении прессы в России, на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты».

«Осталось немного в качестве заначки [для «Новой газеты"] - мало ли что случится», — сказал Муратов.

В этом году Нобелевскую премию мира разделили между собой Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессу. Муратов посвятил премию своим погибшим друзьям и коллегам, а также тем, кого объявляют «иноагентами, нежелательными элементами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип