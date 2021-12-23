Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил свою Нобелевскую премию на благотворительность 4 23.12.2021, 10:03

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Дмитрий Муратов

Деньги получили организации, помогающим людям с тяжелыми заболеваниями.

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов перечислил премию организациям, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, в том числе СМА, а также организациям, поддерживающим журналистов, сообщает znak.com.

Общая сумма премии составила 40,2 миллиона российских рублей, что равняется примерно 544 тысячам долларов по курсу.

Муратов рассказал о том, что по 5 миллионов российских рублей было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра», помогающему детям с СМА, фонду помощи хосписам «Вера».

Еще 10 миллионов российских рублей были перечислены в медицинский фонд работников СМИ, благодаря которому, в частности, сотрудникам разных изданий помогают бороться с такими тяжелыми заболеваниями, как рак.

Часть средств пошла на создание фильма о положении прессы в России, на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты».

«Осталось немного в качестве заначки [для «Новой газеты"] - мало ли что случится», — сказал Муратов.

В этом году Нобелевскую премию мира разделили между собой Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессу. Муратов посвятил премию своим погибшим друзьям и коллегам, а также тем, кого объявляют «иноагентами, нежелательными элементами».

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