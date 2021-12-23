Экс-сотрудник администрации: Грызлов — это инструмент, чтобы держать Лукашенко на коротком поводке 16 23.12.2021, 10:19

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АНАТОЛИЙ КОТОВ

Чем будет заниматься новый посол России в Беларуси?

71-летний Борис Грызлов станет новым посланником Москвы в нашей стране. Предыдущий посол Евгений Лукьянов пробыл на должности чуть более полугода.

Грызлов — тяжеловес российской политики. Был министром внутренних дел в первые годы правления Путина (2001-2003) и долго время спикером Государственной думы (2003 — 2011). В последнее время являлся уполномоченным представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

С чем Грызлов едет в Минск? Об этом «Филин» поговорил с бывшим сотрудником Министерства иностранных дел, администрации и управления делами Лукашенко Анатолием Котовым.

– Достаточно забавно наблюдать, как в Беларуси за короткий период времени сменилось уже четыре российских посла. После традиции долгожителя Сурикова — нонсенс, что послы выдерживают максимум полгода-год. Все это можно объяснить теми задачами, которые представителям России нужно тут решать.

Бабич не устроил белорусскую сторону, как чрезмерно жесткий посол и совсем не дипломат. Он себя чувствовал «смотрящим за территорией». В 2019 году Беларусь еще могла позволить себе выбирать российских послов. А МИД Беларуси мог позволить себе назвать Бабича пренебрежительно «бухгалтером и счетоводом». Его «съели» и отправили назад в Россию.

Следующий посол — Мезенцев — должен был сглаживать острые углы в отношениях. Наверное, до выборов-2020 он всех устраивал: добрый, милый человек, с которым приятно пообщаться, сходить на прием. Но не более того.

Ситуация поствыборная потребовала более жесткого подхода. Лукьянов был известен работой в Латвии, хорошим представлением интересов России там. Он использовал в Латвии так называемую «мягкую силу», делал упор на силы внутри страны, которые симпатизировали России.

В Беларусь его отправили с надеждой, что получится взять ситуацию в нашей стране «снизу». Он задействовал все те же механизмы построения сил.

Были попытки проведения съездов не то партий, не то общественных организаций с откровенно пророссийской позицией. Но поскольку режим не мог себе позволить иметь в стране пророссийскую «пятую колонну», то задача была провалена. Ничего не появилось, никого не зарегистрировали.

Борис Грызлов — человек совершенно другого порядка. Один из ближайших и давних друзей Владимира Путина. Он сочетает в себе жесткость и имеет ресурс еще в большей степени, чем когда-то Бабич.

Грызлов имеет прямой доступ в Кремль, он может позвонить туда, и ему ответят.

Грызлов — это инструмент, как держать Беларусь на коротком поводке, под контролем. Мы имеем дело уже с открытыми методами контроля: не «мягкая сила», не приемы с банкетами.

Новый посол будет следить более жестко за соблюдением ранее достигнутых договоренностей между Кремлем и Минском. Нельзя исключать, что это заход за контролем над ситуацией во всем регионе, особенно с учетом усиливающейся эскалации Москвы и Киева. Видимо, Беларусь уже не смогла отказать принять именно этого человека.

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