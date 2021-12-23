В Беларуси выпустили опытную серия вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» 9 23.12.2021, 10:26

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Что известно о препаратах.

В Беларуси выпущена опытная серия российской вакцины Спутник V по полному циклу, сообщили в Минздраве Беларуси, передает interfax.by.

"Специалисты РУП "Белмедпрепараты" выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта - выпуск вакцины Спутник V по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии Спутник V и Спутник Лайт", - проинформировали в министерстве.

Планируется, что 23 декабря эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию.

"По планам - они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минздраве сообщили, что производство "Спутника V" будет полностью локализовано в Беларуси в 2022 году. Также идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях.

"Спутник V" был зарегистрирован в Беларуси 21 декабря прошлого года, а в апреле Минздрав республики одобрил использование российской вакцины, производимой в стране.

В начале июня в стране также была зарегистрирована вакцина "Спутник лайт".

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